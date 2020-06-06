Şarkıcı Simge Sağın "Çocuğu var" iddialarına yanıt verdi saçmalık!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, "Kız çocuğu var" iddialarına açıklık getirdi. Sağın ayrıca sosyal medya hesaplarından adını kullanarak insanları kandıran sahte profil hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kızım olsa neden saklayayım"

Magazin Noteri adlı YouTube programına konuk olan popçu, "Kız çocuğu var" haberlerini ilk okuduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Simge, "Bununla ilgili açıklama yapmak bile yorucu oluyor. Bir kızım olsa neden sahip çıkmayayım, neden saklayayım" şeklinde konuştu.

"Facebook hesabım yok"

38 yaşındaki şarkıcı, Facebook'ta adını kullanarak insanları kandıran sahte profil hakkında da şunları söyledi: "Bu kişi kendisini benim daha önceden tanıdığım birisi. Ben paraya sıkıştım diye para da istiyormuş. Bu benim kariyerime de zarar verecek bir şey. Herkes bilsin ki; benim bir kızım ve bir Facebook hesabım yok"