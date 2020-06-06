search menu
search
close

Şarkıcı Simge Sağın "Çocuğu var" iddialarına yanıt verdi saçmalık!

Popçu Simge Sağın, hakkında çıkan "Çocuğu var" söylentilerine sert çıktı. Sağın, "Bir kızım olsa neden sahip çıkmayayım, neden saklayayım. Saçmalık" dedi.

Şarkıcı Simge Sağın "Çocuğu var" iddialarına yanıt verdi saçmalık!
-A A+

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, "Kız çocuğu var" iddialarına açıklık getirdi. Sağın ayrıca sosyal medya hesaplarından adını kullanarak insanları kandıran sahte profil hakkında açıklamalarda bulundu. 

"Kızım olsa neden saklayayım"

Magazin Noteri adlı YouTube programına konuk olan popçu, "Kız çocuğu var" haberlerini ilk okuduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Simge, "Bununla ilgili açıklama yapmak bile yorucu oluyor. Bir kızım olsa neden sahip çıkmayayım, neden saklayayım" şeklinde konuştu.

"Facebook hesabım yok"

38 yaşındaki şarkıcı, Facebook'ta adını kullanarak insanları kandıran sahte profil hakkında da şunları söyledi: "Bu kişi kendisini benim daha önceden tanıdığım birisi. Ben paraya sıkıştım diye para da istiyormuş. Bu benim kariyerime de zarar verecek bir şey. Herkes bilsin ki; benim bir kızım ve bir Facebook hesabım yok" 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Acun'un kolundan çıkarmadığı saat, fiyatıyla ağızları açıkta bıraktı! Acun'un kolundan çıkarmadığı saat, fiyatıyla ağızları açıkta bıraktı!
Magazin
Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye gönderme: Baba olmak isterim! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye gönderme: Baba olmak isterim!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Uzun ilişkide yaşanan en yaygın 5 sorun!
Uzun ilişkide yaşanan en yaygın 5 sorun!
Sharon Stone'dan bomba itiraf: İnternette tanımadığım erkeklerle...
Sharon Stone'dan bomba itiraf: İnternette tanımadığım erkeklerle...
Ölüm anında vücutta ne olur?
Ölüm anında vücutta ne olur?
Berkay Ateş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Tarkan'ın korumasıydım!
Berkay Ateş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Tarkan'ın korumasıydım!
Ünlüler de 'home office' sistemine geçti! İşler eve taşındı!
Ünlüler de 'home office' sistemine geçti! İşler eve taşındı!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Önceki Haberler
Defne Samyeli'den sürpriz aşka onay!
Defne Samyeli'den sürpriz aşka onay!
Kuaförüm Sensin'de jüri olan Işıl Rençber'in kazancı dudak uçuklattı!
Kuaförüm Sensin'de jüri olan Işıl Rençber'in kazancı dudak uçuklattı!
Tamer Karadağlı'dan Çocuklar Duymasın kararı! Son noktayı koydu!
Tamer Karadağlı'dan Çocuklar Duymasın kararı! Son noktayı koydu!
Gaz sancısını gidermenin en etkili yolları burada!
Gaz sancısını gidermenin en etkili yolları burada!
Lezzet şöleni: Ali nazik kebabı
Lezzet şöleni: Ali nazik kebabı
Çilekli ve yaban mersinli: Raw tartolet tarifi
Çilekli ve yaban mersinli: Raw tartolet tarifi
Parlak ve gür saçlar için ev yapımı 5 maske tarifi!
Parlak ve gür saçlar için ev yapımı 5 maske tarifi!
Sosyetik güzel, bikinili pozuyla yürek hoplattı!
Sosyetik güzel, bikinili pozuyla yürek hoplattı!
Yorumlar