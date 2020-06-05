Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın defterini kapattı benim için bitmiştir!

Türk televizyonlarında 17 yıl boyunca ara verip tekrar yayınlanan Çocuklar Duymasın'la ilgili Tamer Karadağlı kararını verdi. Karadağlı, yeniden dizide yer alacağı iddialarını kesin bir dille reddetti.

"Çocuklar Duymasın benim için bitmiştir"

Türkiye'de en çok izlenen yapımlardan biri olan Çocuklar Duymasın'ın yeniden çekileceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Çıkan iddialara ilk tepki dizide Haluk rolünü canlandıran Tamer Karadağlı'dan geldi. Akşam'ın haberine göre: Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Karadağlı, resti çekerek "Çocuklar Duymasın benim için bitmiştir. Başlarsa da ben olmayacağım. Zaten 4 ayrı kanalda yayımlanıyor" dedi.

İlk bölümü 2002'de yayınlandı

Oyuncu kadrosunu Zeyno Gönenç, Pınar Altuğ Atacan, Tamer Karadağlı, Alp Eren Khamis, Alpaslan Özmol, Ferdi Akarnur ve Melek Şahin'in oluşturduğu Çocuklar Duymasın isimli dizinin ilk bölümü 2002 yılında yayınlandı.