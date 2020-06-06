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Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Rençber ayda 120 bin TL kazanacak!

Kaleci Rüştü Rençber'in eşi Işıl Rençber, Show TV'nin Kuaförüm Sensin programına jüri üyesi oldu. Rençber'in programdan ayda 120 bin TL kazanacağı öğrenildi.

Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Rençber ayda 120 bin TL kazanacak!
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Show TV'nin sevilen programı Kuaförüm Sensin'de jüri üyelerinin kim olacağı netlik kazanmaya başladı. Bülent Ersoy'un programla 3 milyon 250 bin TL'ye anlaşmaya vardığı haberlerinin ardından Işıl Rençber'in kazancı da belli oldu. 

Yarışmadan 120 bin TL alacak

Diva Bülent Ersoy'la birlikte jüri koltuğunda oturacak olan Işıl Reçber'in ayda 120 bin TL karşılığında yapımcılarla anlaşma sağladığı belirtildi. 

Patron programında jüri koltuğundaydı

Işıl Reçber, seneler önce yayınlanan moda programı Patron'da kısa bir dönem jüri koltuğuna oturmuş ancak program yayından kaldırılmıştı.

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