İğde neye iyi gelir öksürüğü kesiyor!

En verimsiz toprakta dahi yetişebilen iğde, A, E ve C vitamininden oldukça zengin bir besindir. İğde, antioksidan kaynağı yapısıyla her derde deva oluyor. İnsan sağlığına çok faydalı olan iğde vücudu dinç tutar, öksürüğü keser ve zihin yorgunluğunu gidermeye yardımcı olur. İşte iğdenin daha önce hiç duymadığınız yararları!

Vücüt direncini artırır

Kış aylarında ve mevsim geçişinin yaşandığı günlerde vücut direncini artıracak besinler arasında iğde de yer alıyor. Hem kurusunu hem yaş olarak tüketebileceğiniz iğde vücut direncinizi artırmaya yarar.

İdrar sorunlarını düzenler

İdrar sorunlarını en aza indirmede iğde birebirdir. İdrar kaçırmada sürekli ıslaklık, tahriş, koku olması endişesiyle oluşan rahatsızlık hissi, depresyona kadar varan ruhsal sorunların gelişmesine yol açabiliyor.

Öksürüğe iyi gelir

Kış aylarında öksürük ve griple boğuşuruz. Eğer bunu doğal yollardan çözmek istiyorsanız iğdeyi kaynatıp içebilirsiniz.

Zihin yorgunluğuna iyi gelir

Gün içinde yorgun düşen bedenimize vitamin ve minerallerle takviye yapmalıyız. Bunu doğal yollardan sağlamak için meyve ve sebzeleri tercih ederiz. İğde zihin yorgunluğuna iyi gelerek bedeni dinç tutar.

Soğuk algınlığına iyi gelir

İğdenin faydaları arasında soğuk algınlığına iyi gelmesi yer alıyor. Grip önler ve mükemmel bir vitamin deposudur.

Egzamayı giderir

Egzama hastalığında, ciltte çeşitli rahatsızlıklar görülmektedir. Vücutta kızarıklık, kaşıntı, cildin su toplaması, kuruması ve gerginleşerek çatlaması bu rahatsızlıklar arasındadır. İğde egzamayı en aza indirir.

Böbrekleri çalıştırır

Böbrekler, görünüş olarak fasulyeye benzeyen organlardır. En dıştaki zar kaldırıldığında, içerisinde incecik damarlardan oluşmuş kılcal damar yumağı bulunur. İğde böbrekleri çalıştırır.