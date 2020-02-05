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Bakır nasıl temizlenir limon ve tuz yöntemini deneyin!

Mutfağınızdaki bakır gereçleri doğal yöntemlerle rahatlıkla temizleyebilirsiniz. İşte evde bakır temizleme tüyoları!

Bakır nasıl temizlenir limon ve tuz yöntemini deneyin!
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Bakır eşyaların temizliği bazen kafamızda soru işareti yaratabiliyor. Bu sorunu ortadan kaldırarak evinizde bulunan doğal ürünlerle bakır gereçleri temizlemeniz mümkün. Tencere, tava ya da cezvenizin pırıl pırıl parlamasını sağlayacak yöntemleri sıraladık. İşte bakır temizleme ipuçları...

Misket limonu yöntemi

Bakır tencere ve tabaklardaki kararmaları misket limonundan yararlanarak giderebilirsiniz. Öncelikle limonu ikiye bölün ve kararan yerleri limonla iyice ovalayın. Daha sonra durulayıp, yumuşak bir bezle kurulayın.

Sirke ve tuz

Sofra tuzu ve sirke karışımı sayesinde bakırdaki oksitlenme azalır. Sirkeyi ve tuzu bakırın üzerine dökün. Kararmaları ve kirleri gidene kadar iyice ovalayın. Daha sonra sadece suyla durulayın ve temiz, yumuşakbir bezle cilalayın.

Ketçap yöntemi

Ketçap, bakırdaki oksitlenmeyi gidermek için harika bir yöntemdir. Ketçabı ince bir tabaka halinde bakırın etrafına sürün ve birkaç dakika bekletin. Bakırınızı çizmeyen bir süngerle ketçabı sertçe ovalayın. Daha sonra durulayıp kurulayın.

Tuz, sirke ve un yöntemi

1 su bardağı beyaz sirkenin içine 1 çorba kaşığı tuz ekleyin. İçerisine aldığı kadar un ekleyerek bir macun karışımı elde edin. Bu macunu bakırın kararan kısımlarına iyice yayın. 15 dakika ya da 1 saat bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın ve kurulayın.

Limon ve tuz yöntemi

Bir limonun suyunu sıkın ve içerisine tuz ekleyerek iyice karıştırın. Macunlaşan karışımı yumuşak bir bez yardımıyla bakırın etrafına sürün. Daha sonra ılık suyla durulayın ve daha uzun süren parlaklık için balmumu ile cilalayın.

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