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Ballı yulaflı maske tarifi kırışıklıkları önlüyor!

Bal ve yulaf ezmesi içerdiği faydalı vitamin ve amino asitlerle yaşlılığı önlüyor, kırışıklıkların azalmasını sağlıyor. İşte o muhteşem maskenin hazırlanışı!

Ballı yulaflı maske tarifi kırışıklıkları önlüyor!
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Kırışıklıklar kadınların ilerleyen yaşlarla birlikte sorun olarak karşısına çıkan yaşlılık belirtilerinden. Kimimiz daha yeni yeni karşılaştığı, kimimizin de uzun zamandır uğraştığı bir sorun kırışıklıklar. Eğer siz de kırışıklıklarınızı azaltmak ya da kırışıklık oluşumunu engellemek istiyorsanız ev yapımı maskelerden yardım alabilirsiniz. Şimdi paylaşacağımız bu kolayca hazırlayanabilen ballı yulaflı maske ile kırışıklarınızdan kurtulacaksınız!

YULAF EZMESİ

Vücudumuzda iyileşmeyi ve onarmayı sağlayan 13 amino asit içerir. Üstelik yulaf ezmesi, ölü hücrelerin yok edilmesini, sağlıklı cilt hücrelerinin canlı kalması için ihtiyaç duydukları besinleri almalarını sağlar.

BAL

Amino asitler ve faydalı vitaminler bakımından oldukça zengindir. Birçok vitamin bakımından zengin olan balda yüksek oradan B1 vitamini vardır. B1 vitamini, serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur. Serbest radikaller, vücudumuzda doğal olarak oluşan reaksiyonlardan kalan kimyasal atıklardır. Serbest radikaller, kırışıklıkları arttırır ve düzensiz bir cilt tonuna sebep olur. Bal, içeriğindeki vitaminler sayesinde bu oluşumların hepsini tersine çevirebilecek güçtedir.

YULAF VE BALLI KIRIŞIKLIK MASKESİ TARİFİ

MALZEMELER 

3 yemek kaşığı yulaf
1 talı kaşığı bal
Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI

Küçük bir sos tenceresine yulaf ve suyu alıp karıştırarak pişirin. Pişen karışım soğuyunca içine balı ekleyip karıştırın. Yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Yüzünüzün bu karışımı doğrudan etki etmesi için yüzünüzün temiz olması gerekir. Karışımı yüzünüze hafifçe ovalayarak ve masaj yaparak uygulayın. 10 dakika bekletin. Yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Ardından cilt tipinize uygun nemlendirici ile nemlendirin.

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