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Balon balığı yenir mi siyanürden 50 kat daha zararlı!

Balon balığı yenir mi? Zehirli midir? Siyanürden tam 50 kat daha zehirli olduğu söylenilen balon balığı hakkındaki tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

Balon balığı yenir mi siyanürden 50 kat daha zararlı!
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Türkiye'de son zamanlarda  Akdeniz, Ege ve Marmara denizinde sıklıkla görülen balon balığı tehlike saçmaya devam ediyor. Akdeniz'de yüzden bir çocuğun  parmağını koparması ve bir kişinin de bu balığı yemesinin ardından kalbinin durmasıyla balon balığı hakkkındaki bilgiler gündem oldu. Internette balon balığı zehirli midir? Yenilir mi? gibi sorular araştırılmaya başlandı. Biz de sizlere balon balığı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını araştırdık. 

BALON BALIĞI NEDİR?

Balon Balığı, ılıman denizlerde yaşayan bir balık türüdür.Akdeniz, Ege ve Marmara'da taşlık ve yosunlu bölgelerde yaşar. Dipte yatarak başının üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp avlar. Nisan – Mayıs aylarında kışladıkları derin sulardan sahillere, bazen de acısu bölgelerine sokulup Temmuz Eylül arasında üreme yapar.

TOKSİTE YOL AÇIYOR, ÖLÜMCÜL TEHLİKESİ VAR

Balon balığı tüketimi oldukça zararlıdır. Akdenizde yapılan çalışmalarda, Lagocephalus lagocephalus türün görüldüğü Tunus kıyılarında yakalanan örneklerde balık etinin tüketiminin toksisite açısından oldukça tehlikeli olduğu bildirilmiştir.

SİYANÜRDEN 50 KAT DAHA ZEHİRLİ 

Yapılan araştırmalar sonucunda balon balığının siyanürden tam 50 kat daha zehirli olduğu ortaya çıkmıştır. Yenildiğinde öldürücü olan, her biri ortalama 50 santimetre boyunda, 3 kilo ağırlığındaki balon balıkları, 6-7 yıl öncesine kadar tek tük görülürken, şimdilerde Ege ve Akdeniz sahillerinde sürüler halinde görülmeye başlandı.

 

 

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