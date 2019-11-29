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Sinir otu nedir faydaları nelerdir kuru öksürük tedavisinde kullanılıyor!

Sinir otu kuru öksürükten diş ağrısına kadar bir çok ağrıya çok iyi geliyor. Nasır derdi olanlar için de sinir otu mucize etkiler sunuyor.

Sinir otu nedir faydaları nelerdir kuru öksürük tedavisinde kullanılıyor!
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Sinir otu nedir? Sinir otunun faydaları nelerdir? Yüzyıllardan beri alternatif tıp alanında kullanılan bu bitki, diş ağrısından tutun da kuru öksürüğe kadar birçok sağlık sorununu tedavi eden mucizevi bitkiler arasında yer alıyor. Biz de bugün elmaelma.com okuyucularımız için sinir otunun bilinmeyen faydalarını hazırladık! İşte sinir otunun insan sağlığına yarar sağlayan bilinmeyen faydaları! 

YABANİ BİR BİTKİDİR 

Sinir otu sulak yererde yetişen bir çeşit yabani bitkidir. Bu bitki temmuz ve ağustos aylarında çiçeklenmektedir. B u bitkinin hem tohumu hem de yaprakları insan sağlığına oldukça yararlıdır. 

KURU ÖKSÜRÜĞÜ ANINDA KESİYOR 

Halk arasında çoğunlukla mide spazmlarında, yaraların ve kuru öksürüğün tedavisinde kullanılmaktadır. Öksürüğü anında kesen özelliğiyle bilinmektedir. 

DAMAR TIKANIKLIĞINA KARŞI ÖNERİLİYOR 

Damar tıkanıklığına karşı önerilir. Tümörlü hücreleri onardığı düşünülür. Rahim kanseri hastalarına tavsiye edilir. Sinir otu şeker hastalığı için de kullanılır. Ancak uzman doktor kontrolünde kullanılması gerekir.

SİĞİLLERE İYİ GELİYOR 

Yaraları, apse ve çıbanları iyileştirir. Cerahati boşaltır. Dolamaya iyi gelir.
Siğillere iyi geldiği için bazı bölgelerde ona siğil otu denir. Solunum yolları hastalıklarında balgam söktürücü olarak kullanılır.

NASIR TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR 

Öksürük, nefes darlığı ve bronşit tedavisinde, göğsü yumuşatma etkisine sahiptir.
Göğüs ağrılarına karşı tavsiye edilir. İdrar söktürücü etkisi vardır. Parazitlerin düşürülmesine yardımcı olur. Ayak parmaklarında oluşan pişiklere ve böcek sokmalarına iyi geldiği bilinir. Nasırların tedavisinde kullanılır.

CİLT TEMİZLİĞİ İÇİN KULLANILIYOR 

Sinir otunun yaprakları diş ağrısına ve diş taşlarına iyi geldiği söylenir. Demleme usulüyle hazırlanan sinir otu çayı cilt temizliği için de kullanılabilir. Tümör, egzama ve parazitlere karşı iyi geldiği söylenir.

 

 

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