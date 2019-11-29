Mayasız simit poğaça tarifi 10 dakikada hazırlanıyor!

Kahvaltıların ve beş çaylarının vazgeçilmezi olan poğaça yapmaya kimi zaman mayalı bir hamur işi olduğu için üşeniriz. Fakat bu enfes tarifi hazırlamanız sadece 10 dakikanızı alacak. Misafirlerinize veya sevdiklerinize kolayca yapabileceğiniz mayasız simit poğaça tarifi için malzemeleri paylaşıyoruz. İçi yumuşacık, dışı susamla kaplı olan bu poğaçanın lezzetine doyamayacaksınız!

MALZEME LİSTESİ:

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı (oda ısısında)

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağı

1 yemek kaşığı sirke

1 silme yemek kaşığı şeker

1 çay kaşıgı tuz

1 paket kabartma tozu, alabildiği kadar un (1,5- 2 su bardağı kadar)

ARASI İÇİN:

Kaşar peyniri, dil peynir, beyaz peynir

ÜZERİNE EKLEMEK İÇİN:

Yarım çay bardağı su

2 yemek kaşığı pekmez

1 su bardağı beyaz susam

HAZIRLANIŞI:

Öncelikle susamı teflon tavada kısık ateşte kavuralım. Pekmez ile suyu iyice karıştıralım. Bütün sıvı malzemeleri derince kaba alarak kabartma tozu ve azar azar un ilavesi yaparak kulak memesi kıvamında hamur elde edelim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar elde ederek elimizle bastırarak peynirini koyalım ve ters çevirelim . İlk olarak pekmez suyuna batırarak daha sonrada susama iyice bulayalım. Yağlı kağıt serdiğimiz fırına dizelim. Kalan hamura da aynı işlemi yapalım. Bıçak yardımıyla 3 çizik atarak 190 derecede kızarana dek pişirelim. Afiyet olsun!