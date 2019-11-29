search menu
search
close

Mayasız simit poğaça tarifi 10 dakikada hazırlanıyor!

Yapılışı sadece 10 dakika olan mayasız simit poğaça tarifi kahvaltınızın vazgeçilmezleri arasında yer alacak. Yumuşacık dokusuyla yemelere doyamayacaksınız!

Mayasız simit poğaça tarifi 10 dakikada hazırlanıyor!
-A A+

Kahvaltıların ve beş çaylarının vazgeçilmezi olan poğaça yapmaya kimi zaman mayalı bir hamur işi olduğu için üşeniriz. Fakat bu enfes tarifi hazırlamanız sadece 10 dakikanızı alacak. Misafirlerinize veya sevdiklerinize kolayca yapabileceğiniz mayasız simit poğaça tarifi için malzemeleri paylaşıyoruz. İçi yumuşacık, dışı susamla kaplı olan bu poğaçanın lezzetine doyamayacaksınız!

MALZEME LİSTESİ:

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı (oda ısısında)
1 adet yumurta
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağı
1 yemek kaşığı sirke
1 silme yemek kaşığı şeker
1 çay kaşıgı tuz
1 paket kabartma tozu, alabildiği kadar un (1,5- 2 su bardağı kadar)

ARASI İÇİN:

Kaşar peyniri, dil peynir, beyaz peynir

ÜZERİNE EKLEMEK İÇİN:

Yarım çay bardağı su
2 yemek kaşığı pekmez
1 su bardağı beyaz susam

HAZIRLANIŞI:

Öncelikle susamı teflon tavada kısık ateşte kavuralım. Pekmez ile suyu iyice karıştıralım. Bütün sıvı malzemeleri derince kaba alarak kabartma tozu ve azar azar un ilavesi yaparak kulak memesi kıvamında hamur elde edelim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar elde ederek elimizle bastırarak peynirini koyalım ve ters çevirelim . İlk olarak pekmez suyuna batırarak daha sonrada susama iyice bulayalım. Yağlı kağıt serdiğimiz fırına dizelim. Kalan hamura da aynı işlemi yapalım. Bıçak yardımıyla 3 çizik atarak 190 derecede kızarana dek pişirelim. Afiyet olsun!

Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini! Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini!
Hünnap meyvesi o ölümcül hastalığa çare oluyor! Hünnap meyvesi o ölümcül hastalığa çare oluyor!
Organik
Güney Koreli iki pop yıldızına toplu tecavüzden ceza yağdı! Güney Koreli iki pop yıldızına toplu tecavüzden ceza yağdı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
İşte burcunuza uygun çiçek önerileri!
İşte burcunuza uygun çiçek önerileri!
Rihanna'nın tasarladığı iç çamaşırlarını giydi! Görenleri şaşı etti!
Rihanna'nın tasarladığı iç çamaşırlarını giydi! Görenleri şaşı etti!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Kuzey Yıldızı'nın inatçı Kuzey'i bakın kaç yaşında!Duyan şaşıp kalıyor
Kuzey Yıldızı'nın inatçı Kuzey'i bakın kaç yaşında!Duyan şaşıp kalıyor
Önceki Haberler
Tuğba Ekinci'den olay yatak pozu!
Tuğba Ekinci'den olay yatak pozu!
Ünlü çiftler hep saklıyordu! Eser Yenenler açtı herkese gösterdi
Ünlü çiftler hep saklıyordu! Eser Yenenler açtı herkese gösterdi
Mini elbisesiyle poz veren ünlü fenomenin paylaşımına beğeni yağdı!
Mini elbisesiyle poz veren ünlü fenomenin paylaşımına beğeni yağdı!
Kokusu evinizi saracak: Tahinli kek
Kokusu evinizi saracak: Tahinli kek
Hem pratik hem hafif: Fırında yoğurtlu karnıbahar tarifi
Hem pratik hem hafif: Fırında yoğurtlu karnıbahar tarifi
Cilt Dostu Sinoz'dan Muhteşem Kasım Kampanyası!
Cilt Dostu Sinoz'dan Muhteşem Kasım Kampanyası!
Kandaki mikrobu temizleyen mucize besin!
Kandaki mikrobu temizleyen mucize besin!
Yanlış iç çamaşırı seçimi kadınlarda bu hastalığa neden oluyor!
Yanlış iç çamaşırı seçimi kadınlarda bu hastalığa neden oluyor!
Yorumlar