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Yağmur Tanrısevsin hakkında bomba iddia hafızasını sildirecek!

Oğuzhan Koç'la olan ilişkisine sürpriz bir kararla son veren Yağmur Tanrısevsin'in Oğuzhan Koç'u unutmak için hafızasını sildireceği iddia edildi.

Yağmur Tanrısevsin hakkında bomba iddia hafızasını sildirecek!
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Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin 5 yıllık ilişkilerini sürpriz bir kararla bitirmişler ve yollarına ayrı devam etme kararı almışlardı. Ayrılık haberlerinin ardından Oğuzhan Koç'un adı Demet Özdemir'le anılmaya başlandı. Ortaya çıkan görüntülere kayıtsız kalmayan Tanrısevsin, Özdemir'i sosyal medya hesabından takipten çıkardı. İddiaya göre Tanrısevsin Oğuzhan Koç'u unutmak için 'hafıza sildirme' adı altında geçen bir yönteme başvuracak.

OĞUZHAN'I UNUTMAK İÇİN HAFIZASINI SİLDİRECEK 

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının iddiasına göre; zor günler geçiren Yağmur Tanrısevsin, yaşadıklarını unutmak için 'hafıza sildirme' adı altında geçen bir yönteme başvuracak. Güzel oyuncu, TMU veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi ile kötü anılardan kurtulacak. Bu yöntem Amerika'da 12-13 yıldır uygulanıyor. Kişinin yoğun duygusal anılarla başa çıkmasına yardımcı olup beynin mantık ve duygu tarafını dengelenmesine yardımcı oluyor. 

Yağmur Tanrısevsin hakkında bomba iddia hafızasını sildirecek!

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