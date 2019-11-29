search menu
search
close

Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar Esra Erol'u da soymuşlar!

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine hırsızlık için giren şüphelilerin Esra Erol'un da evini soyduğu ortaya çıktı.

Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar Esra Erol'u da soymuşlar!
-A A+

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulunan 5 şüpheli, emniyet ekiplerinin 2 haftalık teknik takibinin ardından Kartal'daki bir villada hırsızlık yaparken suç üstü yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili yeni bir detaya daha ulaşıldı. Şüphelilerin ünlü sunucu Esra Erol'un da evini oyduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ESRA EROL'U DA SOYMUŞLAR!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, dün Kartal'da yakalanan şüphelilerin 14-27 Kasım'da Kartal, Maltepe, Üsküdar, Sarıyer ve Beşiktaş'ta, aralarında sunucu Esra Erol'un da bulunduğu 11 tanınmış kişi ile iş insanının evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

LÜKS EVLERİ HEDEF OLARAK SEÇİYORLAR

Zanlıların genellikle 19.00-22.00'de ışığı yanık olmayan lüks evleri hedef olarak seçtikleri belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Tarabya'daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine 14 Kasım'da hırsızlık amacıyla giren şüpheliler, evdeki hizmetlinin durumu fark etmesi üzerine kaçmıştı. Bartholomeos'un evinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlıların kullandığı aracı tespit etmiş, Kartal'da görülmesi üzerine araç takibe alınmıştı. Dragos'ta bir sokakta bekleyen aracı takip eden ekipler, bir evden çıkan maskeli 3 şüpheliye araca binip kaçmaya çalışırken "dur" ihtarında bulunmuş, polis araçlarına çarparak kaçmaya çalışan şüphelilerden biri silah teşhirinde bulununca vurularak, diğer 4 şüpheli de aracın lastiklerine açılan ateşle durdurularak yakalanmıştı. Şüphelilerin üstünde 2 silah, koleksiyon tespih, ziynet eşyası ve kontak anahtarları bulunmuş, operasyonda 3 polis aracı zarar görmüş, 3 polis de hafif yaralanmıştı.

Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini! Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini!
Hünnap meyvesi o ölümcül hastalığa çare oluyor! Hünnap meyvesi o ölümcül hastalığa çare oluyor!
Organik
Güney Koreli iki pop yıldızına toplu tecavüzden ceza yağdı! Güney Koreli iki pop yıldızına toplu tecavüzden ceza yağdı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Ünlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden anlar!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
İşte burcunuza uygun çiçek önerileri!
İşte burcunuza uygun çiçek önerileri!
Rihanna'nın tasarladığı iç çamaşırlarını giydi! Görenleri şaşı etti!
Rihanna'nın tasarladığı iç çamaşırlarını giydi! Görenleri şaşı etti!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Kuzey Yıldızı'nın inatçı Kuzey'i bakın kaç yaşında!Duyan şaşıp kalıyor
Kuzey Yıldızı'nın inatçı Kuzey'i bakın kaç yaşında!Duyan şaşıp kalıyor
Önceki Haberler
Diş ağrısı ve kuru öksürüğü anında kesiyor! Nasıra birebir
Diş ağrısı ve kuru öksürüğü anında kesiyor! Nasıra birebir
Şeyma'dan bomba Acun itirafı!
Şeyma'dan bomba Acun itirafı!
Oğuzhan Koç'tan ayrılan Yağmur Tanrısevsin hafızasını sildirecek!
Oğuzhan Koç'tan ayrılan Yağmur Tanrısevsin hafızasını sildirecek!
Oğuzhan Koç'tan ayrılan Yağmur Tanrısevsin hafızasını sildirecek!
Oğuzhan Koç'tan ayrılan Yağmur Tanrısevsin hafızasını sildirecek!
Bu balık siyanürden 50 kat daha zehirli! Aman dikkat!
Bu balık siyanürden 50 kat daha zehirli! Aman dikkat!
Alıç sirkesinin bu faydasına inanamayacaksınız!
Alıç sirkesinin bu faydasına inanamayacaksınız!
Kahvaltıda pratik lezzet: Mayasız simit poğaça
Kahvaltıda pratik lezzet: Mayasız simit poğaça
Tuğba Ekinci'den olay yatak pozu!
Tuğba Ekinci'den olay yatak pozu!
Yorumlar