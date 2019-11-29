Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar Esra Erol'u da soymuşlar!

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulunan 5 şüpheli, emniyet ekiplerinin 2 haftalık teknik takibinin ardından Kartal'daki bir villada hırsızlık yaparken suç üstü yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili yeni bir detaya daha ulaşıldı. Şüphelilerin ünlü sunucu Esra Erol'un da evini oyduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ESRA EROL'U DA SOYMUŞLAR!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, dün Kartal'da yakalanan şüphelilerin 14-27 Kasım'da Kartal, Maltepe, Üsküdar, Sarıyer ve Beşiktaş'ta, aralarında sunucu Esra Erol'un da bulunduğu 11 tanınmış kişi ile iş insanının evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

LÜKS EVLERİ HEDEF OLARAK SEÇİYORLAR

Zanlıların genellikle 19.00-22.00'de ışığı yanık olmayan lüks evleri hedef olarak seçtikleri belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Tarabya'daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine 14 Kasım'da hırsızlık amacıyla giren şüpheliler, evdeki hizmetlinin durumu fark etmesi üzerine kaçmıştı. Bartholomeos'un evinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlıların kullandığı aracı tespit etmiş, Kartal'da görülmesi üzerine araç takibe alınmıştı. Dragos'ta bir sokakta bekleyen aracı takip eden ekipler, bir evden çıkan maskeli 3 şüpheliye araca binip kaçmaya çalışırken "dur" ihtarında bulunmuş, polis araçlarına çarparak kaçmaya çalışan şüphelilerden biri silah teşhirinde bulununca vurularak, diğer 4 şüpheli de aracın lastiklerine açılan ateşle durdurularak yakalanmıştı. Şüphelilerin üstünde 2 silah, koleksiyon tespih, ziynet eşyası ve kontak anahtarları bulunmuş, operasyonda 3 polis aracı zarar görmüş, 3 polis de hafif yaralanmıştı.