Şeyma Subaşı Kanal D Ana Haber'de Buket Aydın'a özel röportaj verdi Acun itirafı bomba!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan Dj Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. . Kendisi hakkında yapılan haberler karşısında ‘Artık susmayacağım’ diyerek tepki gösteren Subaşı, son olarak da Buket Aydın’ın sunduğu Kanal D Ana Haber’e çıkıp hayatına dair merak edilenleri anlattı.

Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Özel hayatıyla sürekli gündemde olan Şeyma Subaşı özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Kanal D Ana Haber'de Buket Aydın'ın konuğu olan Subaşı, hayatına dair merak edilenleri anlattı. Ünlü sosyal medya fenomeni Subaşı, “Boşandıktan sonra keşke Instagram’ı bir süre kapatsaydım. Boşandıktan sonra Miami’ye geçtim. O dönem Instagram’da paylaştığım pozlar ve videolar ayrılığı hiç takmadığım şeklinde anlaşıldı. O yanlış bir stratejiydi diyebilirim. Üzerimden bulunan büyük bir ağırlık gitmiş gibi. Kendimi bulduğum bir dönem.” dedi.

''Acun'la aramız çok iyi''

Acun Ilıcalı’dan aldığı 125 bin liralık nafaka hakkında konuşan Şeyma Subaşı, “Benim nafakaya takıklar. Aldığıma, almadığıma…” diyerek “Acun’la aramız çok iyi olduğu için başıma kötü bir şey geldiğinde yanımda Acun’un olabileceğini biliyorum. İlk arayabileceğim kişinin Acun olduğunu biliyorum.” açıklamasında bulundu. “Eski konforunuzu arıyor musunuz?” sorusuna ise Şeyma Subaşı, “Ama aynıyım. Neyle alaka? Özel uçakla artık uçamıyor mu? Yoo, arkadaşlarımın uçaklarıyla uçuyorum. Asansörlü evden, normal bir eve mi taşındım? Çok daha mutluyum.Bodrum’a giderken ekonomide uçmuşum. Eee? ‘Yer bulamadım diye ekonomide uçtum’ demek istemedim, şimdi demiş oldum. Benim fotoğraflarımı çekip sosyal medyada yayınlamışlar. ” şeklinde yanıt verdi.

''Evlenip ne yapacağım''

Guido Senia ile birlikte olan Subaşı, “Evlenmek gibi bir niyetim yok. Evlenip ne yapacağım? Evlenince ne değişecek?” yanıtını verdi

Şeyma Subaşı kimdir?

Şeyma Subaşı, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı'nda tamamlamıştır. 16 yaşından beri modellik yapmaktadır. 2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ancak derece elde edememiştir.