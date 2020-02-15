Ballı yulaflı maskenin cilde faydaları cildinizin daha genç görünmesini istiyorsanız...

Bal ve yulaf ikisi de cilt için oldukça fayda sağlayan iki besindir. Ölü hücrelerin yok edilmesini sağlayan yulaf ve serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan balla yapılan maske sayesinde sonuca siz bile inanamayacaksınız. Oldukça kolay hazırlayacağınız bu maskeyi düzenli olarak uyguladığınız taktirde cildinizdeki kırışıklıklardan çok geçmeden kurtulacaksınız. İşte hazırlanışı!

YULAF VE BALLI KIRIŞIKLIK MASKESİ TARİFİ

MALZEMELER

3 yemek kaşığı yulaf

1 talı kaşığı bal

Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI

Küçük bir sos tenceresine yulaf ve suyu alıp karıştırarak pişirin. Pişen karışım soğuyunca içine balı ekleyip karıştırın. Yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Yüzünüzün bu karışımı doğrudan etki etmesi için yüzünüzün temiz olması gerekir. Karışımı yüzünüze hafifçe ovalayarak ve masaj yaparak uygulayın. 10 dakika bekletin. Yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Ardından cilt tipinize uygun nemlendirici ile nemlendirin.