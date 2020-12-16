Altın oran nedir estetik cerrahide nasıl kullanılır işte cevabı!

"Altın oran olarak bilinen 1.618 oranı en eski uygarlıklardan itibaren mimaride ve sanatta tasarım amacıyla kullanılır. Bu oran ideal insan formu için de geçerlidir. Vücudun ve yüzün oranları 1.618'e eşit olduğunda, mükemmel insan vücudu ortaya çıkmış olur. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, altın oran nedir, estetik açıdan önemi nedir, estetik cerrahide nasıl kullanılır sizler için anlattı. "

Yüzdeki altın oranlar

İlk olarak yüzün uzunluğu ile genişliği arasında 1.618’lik oran olmalıdır. İkinci olarak burun uzunluğu ve dudaklar ile kaşlar arasındaki mesafe bu orana uymalıdır. Üçüncü olarak çene ucu ile kaşların birleştiği yer arasındaki mesafe üzerinden yüzün uzunluğu ölçülür. Ardından burun genişliği ile dudak üzerindeki uzunluk oranına bakılır. Gözün ucu ile kaş arası arasındaki mesafe altın oranla uyumlu olmalıdır. Çene ucu üzerinden buruna, çene ucu üzerinden alt dudağa kadar olan mesafe ölçülür. Burun ile başın tepesi arasındaki mesafe ile çene ucunun buruna olan mesafesi orantılı olmalıdır. Çene ucu ile başın üst kısmı arasındaki mesafe ve burun ile baş üstü arasındaki mesafe altın orana uymalıdır. Genellikle en çok müdahale ettiğimiz bölüm burun ve dudak mesafesidir. Çünkü gereğinden fazla uzun olan bu mesafe kişiyi hem yaşlı gösterir hem de üzgün. Bu mesafeyi kısaltmak için dudak kaldırma (lip lift) ameliyatı yaparız. Altın oran yakalamak için en fazla tercih edilen operasyonların başında gelir. Bir diğeri de çene implantı ile gerekli yüz proporsiyonunu elde etmek. Bu ikisi hem zahmetsiz hem de sonucu tatmin edici operasyonlardır. Bunun yanı sıra üst çenede bulunan ön dişlerin boylarının üzerindeki toplam genişliği de bize altın oranı verir. İlk dişlerin genişliği ile ikincinin ortasına kadar olan kısım bize altın oranı verir.

Vücuttaki altın oranlar

Pek çok sanatçı ve tasarımcı, eserlerinin estetik görünümünü artırmak altın orandan faydalanır. İnsan vücudundaki belirli başlı altın oranlar göbek ile ayak arasındaki mesafe ve insanın boyu arasındaki orandır. Göbek ile ayak arasındaki mesafe ve insanın boyu önemlidir. Parmak uçları ile dirsek arasındaki, bilek ile dirsek arasındaki mesafe ölçülür. Omuz çizgisi ile başın üstü arasındaki mesafe altın oranla uyumlu olmalıdır. Göbek ile baş üstü arasındaki mesafe ve omuz çizgisi ile baş üstü arasındaki mesafe uyumu ölçülür. Göbek ve diz oranı ile diz ile ayak ucu arasındaki mesafe uyumuna bakılır. Yüz ve vücut estetiği operasyonları planlanırken altın oran hesaplamalarından faydalanılır. Kişinin yüzüne ve vücuduna en uygun tasarımlar bu orana göre planlanarak uygulanır.

KAYNAK:MAHMURE