search menu
search
close

ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa 17. bölümünün ardından final yapacak!

ATV, Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin başrolünde yer aldığı Maria ile Mustafa dizisi için final kararı aldı.

ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa 17. bölümünün ardından final yapacak!
-A A+

ATV, Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin başrolünde yer aldığı Maria ile Mustafa dizisi için final kararı aldı. Reytinglere yenik düşen dizi, 17. bölümün ardından ekranlara veda edecek.

FİNAL YAPMAYA HAZIRLANIYOR 

NTC Medya'nın ATV için çektiği Maria ile Mustafa dizisi final yapacak. Kapadokya'da çekilen dizinin 17. bölümde bitmesine karar verildi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin yer aldığı dizi ekibi bir hafta sonra İstanbul'a dönecek. Faruk Teber'in ardından yönetmen koltuğuna Bahadır İnce'nin oturduğu dizi kadrosuna geçtiğimiz günlerde Ceyhun Mengiroğlu ve İpek Tenolcay dahil olmuştu. Tenolcay dizide Nesrin rolünü canlandırıyordu.

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sünnet için ideal yaş kaç olmalı? Sünnet için ideal yaş kaç olmalı?
Öneriler
Çıplak dizisi neden yayından kaldırıldı? Blu TV açıklama yaptı! Çıplak dizisi neden yayından kaldırıldı? Blu TV açıklama yaptı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Banu Alkan'ın hiç görmediğiniz hali ortaya çıktı! Video şok yarattı
Banu Alkan'ın hiç görmediğiniz hali ortaya çıktı! Video şok yarattı
İtalyan sunucunun ringteki paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
İtalyan sunucunun ringteki paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
O eski halinden eser yok! Adriananın son hali sevenlerini şoke etti!
O eski halinden eser yok! Adriananın son hali sevenlerini şoke etti!
Bella'nın paylaşımı Türk takipçilerini çoşturdu! Yazıyı gören...
Bella'nın paylaşımı Türk takipçilerini çoşturdu! Yazıyı gören...
Miami'de tatil yapan Şeyma'dan cüretkar pozlar!
Miami'de tatil yapan Şeyma'dan cüretkar pozlar!
Deniz paylaşımıyla sınırları zorladı! Bacaklarını öyle bir açtı ki...
Deniz paylaşımıyla sınırları zorladı! Bacaklarını öyle bir açtı ki...
Önceki Haberler
Göz sorunları artık polis ya da asker olmanıza engel değil!
Göz sorunları artık polis ya da asker olmanıza engel değil!
Arto'nun sözleri Nihal Candan'ı çileden çıkarttı! Stüdyo fena karıştı!
Arto'nun sözleri Nihal Candan'ı çileden çıkarttı! Stüdyo fena karıştı!
Kahvaltıya zamanı olmayanlara: Yulaflı atıştırmalık
Kahvaltıya zamanı olmayanlara: Yulaflı atıştırmalık
Bu besinler sivilcelere savaş açıyor!
Bu besinler sivilcelere savaş açıyor!
Periton diyalizi hastaları koronavirüsten daha iyi korunuyor!
Periton diyalizi hastaları koronavirüsten daha iyi korunuyor!
Ruh eşinizle tanışmadan önce bilmeniz gereken 5 gerçek!
Ruh eşinizle tanışmadan önce bilmeniz gereken 5 gerçek!
6 adımda ışıltılı saçlara kavuşun!
6 adımda ışıltılı saçlara kavuşun!
Adet öncesi dönemde daha iyi uyumanın 5 yolu!
Adet öncesi dönemde daha iyi uyumanın 5 yolu!
Yorumlar