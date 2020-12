Excimer lazer ameliyatı nedir kimlere uygulanır işte merak edilen sorunun yanıtı!

Ankara Özel Era Göz Hastalıkları Merkezi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çağlayan Aksu,konu hakkında önemli bilgiler verdi.



Meslek hayalleri arasında polis ya da asker olmayı hedefleyen bir çok kişi göz sorunları nedeniyle ne yapacağını bilemiyor.Ancak No touch lazer tedavisi hipermetrop, miyop ve astigmat tedavisinde kullanılan en yaygın tedavidir.Özellikle asker ve polis adayları bu tedaviden yararlanarak mesleki hayallerine kavuşabilirler.

No touch lazer, göz kırılma kusurlarını gidermek için kullanılan yöntemlerden sadece bir tanesidir. Adından da anlaşılacağı gibi, göze dokunmadan uygulanan bir lazer tedavisidir. Uzun süredir kullanılan klasik lazer prosedürlerini uygulamak için “göze dokunmak” gerekir. Bu, lazer ameliyatını tercih eden hastalar için endişe verici olabilir. No touch excimer ile yapılan lazer tedavisinin gözle hiçbir teması yoktur. Hastanın uzak ışık kaynağına ortalama 30 ile 50 saniye gibi kısa bir süre bakması yeterlidir. Bu özelliği ile göze temas hissini sevmeyen hastalar için en uygun yöntem no touch excimer lazer yöntemidir.En önemli avantajlarından birisi de,diğer excimer lazer yöntemlerinin uygun olmadığı ince korneaya sahip hastalarda güvenle uygulanabilmesidir.

KİMLER EXCİMER LAZER AMELİYATI OLABİLİR?

Göz kırma kusuru olan, 18 yaşını geçmiş ve gözlük değerleri son 1 yılda 0,50 diyoptriden fazla değişmemiş̧ olanlar, - 10 diyoptriye kadar miyopisi olanlar, - 6 diyoptriye kadar astigmatı, +4 diyoptriye kadar hipermetropisi olanlar, Kornea dokusunun kalınlığı yeterli olanlar, Kollojen yapısını etkileyebilecek (Diyabet, romatizma gibi) sistemik hastalığı bulunmayanlar, Gözlerinde ek başka bir hastalığı (kornea dikleşmesi- keratokonus, göz tansiyonu vb.) bulunmayanlar, Yapılacak ön muayene ve tetkikler sonucunda, göz yapısı ve beklentileri ameliyata uygun bulunan kişiler excimer lazerle tedavi edilebilmektedir. Uygulama nasıl yapılıyor? No Touch Laser tedavi işlemi, sadece anestezik damla damlatılmasıyla yapılır ve uygulama sırasında hasta ağrı duymaz. Tedavi sırasında göze herhangi bir cihaz teması olmaz, lazer cihazından çıkan ışınlarla göze doğrudan tedavi yapılır. Tedaviden sonra gözlerin kapatılması gerekmez, hasta iki gözünü de açık tutarak evine gidebilir. Uygulama, aynı tedavi seansında iki göze birden yapılır. Hasta eve gittikten sonra 36 saat süreyle gözlerde batışma, kızarma, ışıktan rahatsız olma ve televizyondaki küçük yazıları bulanık görme türü yakınmalar yaşayabilir. Tedaviden sonraki 4. günde hasta bilgisayarda çalışma ve otomobil kullanma dahil her türlü işini yapabilir.

No Touch Lazerin Avantajları

Bıçak ve kesi yoktur.Bıçağa ve kesiye bağlı komplikasyon riski içermez.

Nispeten ince kornealar için de kullanılabilir.

Göz içi basıncını artırma riski yoktur.

Korneadaki duyu sinirlerine zarar vermez.

Kuru gözlere neden olmaz.

Korneanın biyomekanik bütünlüğünü bozmaz.

Hem hasta açısından hem hekim açısından en az riskli ve en güvenilir yöntemdir.