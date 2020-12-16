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Arto ile Nihal Candan neden kavga etti Söylemezsem Olmaz'da gergin anlar!

Söylemezsem Olmaz'ın sivri dilli yorumcusu Arto ile programa konuk olan Nihal Candan arasında gerginlik yaşandı. Ortamda soğuk rüzgarlar esti.

Arto ile Nihal Candan neden kavga etti Söylemezsem Olmaz'da gergin anlar!
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Söylemezsem Olmaz'ın sivri dilli yorumcusu Arto ile programa konuk olan Nihal Candan arasında gerginlik yaşandı. "Mesela ben anneannemi görmüyorum" diyen Candan'a inanmadığını söyleyen Arto, "Bence anneannesi onları görmek istemiyor" dedi. Nihal Candan ise Arto'nun sözlerine sinirlenerek ses tonunu yükseltti.

STÜDYODA GERGİN ANLAR! 

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programının bugünkü bölümüne Arto ile Nihal Candan arasındaki tartışma damga vurdu. Sivri diliyle tanınan ünlü sunucu Arto, Candan'ın üstüne gidince olanlar oldu. 

SIK SIK TERS DÜŞTÜLER

Arto ve Nihal Candan'ın sık sık ters düşmesi sonrası Bircan Bali ve Seren Serengil ne diyeceğini bilemedi. Arto bir dönem yarışmalarla ünlenen Candan'ı sık sık eleştirdi. Arto "Mesela ben anneannemi görmüyorum" diyen Candan'a inanmadı ve "Bence anneannesi onları görmek istemiyor" dedi.

''BENİMLE KAÇ KERE KAHVE İÇTİN'' 

Nihal Candan ise bu yoruma kızdı. Nihal Candan "Anneannem çocuk gelişimcidir" deyince Arto "Sizi geliştirememiş" yanıtıyla şoke etti. Candan Arto'ya "Geliştirememiş derken benimle kaç kere kahve içtin" dedi.

BİRCAN BALİ VE SEREN SERENGİL HİÇBİR TEPKİ GÖSTEREMEDİ

Arto'nun yanıtı ise herkesi şoke etti. Arto Nihal Candan'a "Senle kahve içmek için zengin olmak lazım" dedi. Arto ve Nihal Candan'ın yarışma boyunca gerilimli hallerini Bircan Bali ve Seren Serengil ise hiçbir tepki göstermedi.

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