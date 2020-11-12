Vajina kaşıntısı nasıl geçer kaşıntıyla birlikte akıntı geliyorsa...

Kadınlarda sıklıkla görülen rahatsızlıklardan biri olan vajina kaşıntısı zaman zaman bir çok kadının başına gelmektedir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan vajina kaşıntısı tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Vajina kaşıntısı nasıl geçer? gibi sıklıkla sorduğunuz soruların cevabını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Betül Görgen cevapladı.

"Vajinal enfeksiyonların bir takım belirtileri var. Akıntı olabilir, yanma olabilir, kaşıntı da en sık görülen belirtidir. Vajina ve vulma dediğimiz, dış genial bölgede olan kaşıntı vajinal enfeksiyonlarda en sık rastlanana belirtilerdendir.

Dönemlere göre değerlendirmek gerekiyor

Özellikle her yaştan hanımın en önemli şikayetlerindendir. Ama bu şikayeti yaş dönemlerine göre değerlendirmek lazım. Adet görmeden önce oluşan kaşıntının sebebi başka, adet döneminde, kadınların üretken dönemindeki kaşıntı sebebi başka, ya da menapoz dönemindeki kaşıntıların sebebi başkadır.

Genelde adet öncesi ve menapoz sonrası olan akıntı ve kaşıntılar genellikle normal vajinal floranın henüz oluşmamış olmasından ya da menapozdaki gibi artık oluşmuyor olmasından kaynaklanıyor. çünkü ostrojen hormonu azaldığı için mukozal dokuların gelişmesi ve kendini koruyabilmesi için gerekli asit ortamı sağlayacak bakteriler bulunmuyor.

Genelde mantar, birinci sebep kaşıntıda. Ama bunun yanı sıra diğer etkenler de kaşıntıya sebep verebilir. Genellikle muayenede bunun sebebi anlaşılır. Ya da vajinal akıntıdan kültür alınarak tedavi planlanır. Ama bazen alerjik sebeplerle de şiddetli kaşıntılar olabilmektedir."