Hurma özlü ıslak kurabiye nasıl yapılır ağızda dağılan tat!

Elmaelma.com okurları için diyet yapanların dahi gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir tarif hazırladık. Rafine şeker kullanmadan sadece hurma özüyle yapılan bu ıslak kurabiyeye bayılacaksınız. Sevdiklerinize ve misafirlerinize farklı türden bir tatlı hazırlamak istiyorsanız hurma özlü ıslak kurabiyeyi denemeden geçmeyin. Peki hurma özlü ıslak kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tarifi...

Hurma özlü ıslak kurabiye malzemeleri:

2 su bardağı tam buğday unu

125 gram tereyağı

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı nişasta

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya özü

Islatmak için:

1 su bardağı hurma özü

1/2 çay bardağı su

Nasıl yapılır?

Hurma özü ve suyu derin bir kapta karıştırıp bir kenarda bekletin. Tereyağının oda sıcaklığında olması gerekir. Un hariç tüm malzemeleri karıştırın. Karıştırdığınız harca unumuzu eleyerek az az ekleyin. Her zaman dediğimiz gibi kıvamını kendiniz ayarlamalısınız (Kulak memesi tabiri vardır ya öyle olmalı). Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar yapıp yağlı kagıt serdiginiz fırın tepsisine aralıklı bir şekilde dizin. Önceden ısıtılmış fırında üzeri çatlayana kadar (yaklaşık 15 dakika oluyor) pişirin. Pişen kurabiyelerinizi sıcakken bir kaşık yardımıyla hurma özü ve su karışımına batırın. Daha tatlı olsun isterseniz su ile karıştırmadan sadece hurma özüne batırabilirsiniz. Afiyet olsun.