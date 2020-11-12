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ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, kendisine kamyon şoförü diyen takipçisine ayar verdi

4 yıl önce oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşip tır şoförü olan Tolga Karel, kendisine "Kamyoncu" diyerek küçümseyen takipçisine çok konuşulacak bir cevap verdi

ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, kendisine kamyon şoförü diyen takipçisine ayar verdi
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Yaprak Dökümü dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Tolga Karel 2016 yılında oyunculuğu bırakmıştı. Bir süre sağlık turizmiyle ilgilenen Karel, işleri yolunca gitmeyince ailesiyle Amerika'ya taşındı. Bir süre işsiz kalan oyuncu sonra tır şoförlüğü yapmaya başladı.

"1 aylık kazancım sülalene ömür boyu burs verir"

Tır şoförlüğünden iyi bir geliri olan Karel'in Instagram'dan kendisine "Adamdaki akla bak sen git kamyoncu ol" diyen erkek takipçisine verdiği yanıt olay oldu. Karel, kendisini küçümseyen kullanıcıya, "He la kamyoncu oldum hoşuna mı gitti gardaş! Ama dikkat et bu kamyoncu 1 aylık kazancıyla bütün sülalene hayatı boyuncu burs verir haberin olsun" dedi.

Aylık kazancı 8 bin dolar

Tolga Karel, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamasıda aylık 8 bin dolar maaş aldığını söylemiş, ardından 320 bin dolar değerinde bir ev aldığı haberleri ortaya çıkmıştı.

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