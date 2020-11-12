Evde vücut spreyi nasıl yapılır pratik bir şekilde hazırlayın!

Dışarıdan aldığınız hem haddinden fazla pahalı olan hem de sağlık açısından olumsuz olan vücut spreyini satın almak yerine, daha sağlıklısını kendiniz yapmaya ne dersiniz? Evde hazırlayacağınız malzemelerle vücut spreyinizi kendiniz yapabilirsiniz. Bu vücut spreyi hem sağlıklı hem de ekonomik. İşte evde vücut spreyi hazırlamak için gerekli olan tüm malzemeler ve hazırlanışı!

Malzemeler:

1 sprey şişesi, esans yağı (menekşe, yasemin, zambak gibi), gül suyu ya da su

Hazırlanışı:

Sprey şişesinin içerisine bir miktar gül suyu koyun. Ardından istediğiniz bir esans yağdan 10-15 damla şişenin içerisine damlatın ve şişeyi iyice çalkalayın. İşte ev yapımı vücut spreyiniz hazır. Duş sonrasında cildinize vazelin sürdükten sonra bu spreyi kullanırsanız kokusu daha kalıcı olacaktır.