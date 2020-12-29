Kalçada sivilce neden çıkar dar kıyafetler giyiyorsanız dikkat!

Genellikle kadınların karşısına çıkan bir sorun olsa da kalça sivilcelerinden erkekler de dertli. Kalçada sivilce problemi çoğu zaman zararsız bir durum olsa da altında sağlık sorunları yatıyor olabilir. Bu nedenle kalçada oluşan sivilceleri ciddiye alarak bir uzmana başvurmakta her zaman fayda var.

Kalçada sivilce oluşumunun nedenleri

Dar kıyafetler giyme

Spor sonrası uzun süre duş almama

Terleme sonucunda kıl köklerinin tıkanarak iltihaplanması

Çeşitli hormonal bozukluklar

Stres ve gergin yaşam

Adet dönemi önces ve sonrasında meydana gelen hormonal değişimler

Bu maddelerden daha fazlası kalça bölgesinde sivilce sorununa sebebiyet verebilmektedir. Dolayısıyla kalça bölgesinde çıkan sivilceler için bir uzmana danışılıp mutlaka yardım alınması gerekiyor.

Kalçadaki sivilceleri geçiren doğal yöntem

Malzemeler:

2 tane antibiyotik

1 çorba kaşığı kil

Nasıl yapılır?

1 çorba kaşığı kille iki adet antibiyotiği toz haline getirin ve iyice karışmasını sağlayın. Karışımın içerisine 3'er damla zeytin yağı ve limon iolave ettikten sonra sivilce olan bölgeye sürüp bekletin. 20 dk sonunda kalçanızı yıkayabilirsiniz.

Not: Bu karışımı ayda en fazla 4 kere uygulayabilirsiniz.