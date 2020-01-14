Kış aylarında cildi soğuktan korumanın trend yolları!

Kış aylarını yaşadığımız günlerde soğuk havanın cildimize verdiği zararları minimuma indirmek; daha pürüzsüz, bakımlı ve ışıltılı bir cilde sahip olmak için neler yapabileceğimizi araştırdık...

Soğuk havanın cildimize birçok olumsuz etkileri bulunuyor. Soğuk ve kuru havanın yanı sıra, klima veya kaloriferli kapalı ortamlar, çevre ve hava kirliliği gibi dış etkenler cildimizi olumsuz etkileyen en önemli faktörler... Bu olumsuz faktörlerden korunmanın en etkin yollarının başında cildimizi temiz tutmak, arındırmak ve beslemek geliyor. Derinlemesine temizlik sağlayan Sinoz Yüz Temizleme Jeli’nin aloe vera ve salatalık özleri cildimizi koruyucu bakım etkisi altına alırken, Provitamin B5 ile yoğunlaştırılmış nem desteği sağlıyor.

Tüm cilt tipleri için özel olarak geliştirilen Sinoz Arındırıcı Tonik ise bitkisel formülü

ile gözenekleri derinlemesine temizleyerek arınma ve ferahlık hissi sağlıyor.

Doğanın zengin özleri ile hazırlanan ve tam bir cilt dostu olan Sinoz Gündüz Bakım Kremi, sağladığı nem ve seramid desteği ile gün boyu cildimizi kuru ve soğuk havadan koruyor. Sinoz Kozmetiğin Besleyici Gece Bakım Kremi ise güzellik ve bakım ritüelimizi biz uykudayken de devam ettiriyor.

Sinoz Kozmetik ürünlerine www.sinoz.com.tr adresinden ulaşarak online sipariş

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