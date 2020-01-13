Söğürtme kebabı nasıl yapılır leziz mi leziz!

Urfa mutfağından söğürtme kebabıyla karşınızdayız. Tadı enfes, yemelere doyamayacağınız ev usulü, beğendili söğürtme kebabını mutlaka denemelisiniz. Hazırladığınız köfteleri ister misket şeklinde yapın isterseniz yayık bir şekil verin. İki türlü de yaptığınız söğürtme kebabı harika gözükecek. Yapılışı size zahmetli gibi gelse de, sonunda ortaya hiç tatmadığınız muhteşem bir lezzetle karşılaşacaksınız. İşte söğürtme kebabı tarifi...

Köftesi için:

250 gr dana kıyması

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu

1adet rendelenmiş kuru soğan

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz, karabiber, pulbiber, köri, pulbiber, kekik, sumak

1 çay kaşığı kimyon, toz tatlı biber

Yarım çay kaşığı karbonat

Beğendisi için gerekli malzemeler:

1 yemek kaşığı un

1, 5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

Çok az muskat rendesi

1 çay kaşığı tuz, karabiber

Söğürtme olacak sebzeler:

2 adet patlıcan

2 adet kapya biber

2 adet yeşil biber

Söğürtmeyi kavururken:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

2 adet yeşil biber (Küçük doğranmış )

1 tutam İnce kıyım maydanoz

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 adet küçük boy kuru soğan (Rendelenmiş )

Tepsinin kenarlarına koymak için:

4 adet yeşil biber

4 yemek kaşığı yoğurt

Üzeri için :

1 tutam ince kıyım maydanoz

Yapılışı:

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yıkadığınız patlıcanı biberleri çatalla delip, üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede közlenmeye bırakın ve köfte malzemeleri derin bir kapta yoğurun. Misket şeklinde köfteler yapın ve bir bardak sıvı yağda köfteleri kızartıp, havlu kağıt serili tabağa alın. Közlenmiş patlıcanları biberleri soyun ve ince ince doğrayın. Tavaya yağı ekleyip soğanı sarımsağı, yeşil biberi ekleyin. 2 dakika boyunca kavurun daha sonra közlenmiş patlıcanları biberleri ekleyip karıştırın. Tuzu ve karabiberi serpip karıştırın ve ocağın altını kapatın. Diğer tarafta yağın içinde unu biraz kavurun ve sütü ekleyip karıştırın. Tuz, karabiber ve muskat rendesi ekleyip karıştırın. Kaşarı da ekleyip yeniden karıştırın. Karışımı közlenmiş patlcanlı karışıma ekleyip karıştırın ve servis tabağının ortasına yayın. İnce kıydığınız maydanozları kenarlarına serpin ve ortasına köfteleri yerleştirin. Çok az yağda kızartığınız yeşil biberleri de koyun ve biberlerin üzerine yoğurtları sıcak servis yapın. Afiyet olsun...