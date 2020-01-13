Birinin ruh eşiniz olduğu nasıl anlaşılır aynı değer yargılarına sahipseniz...

Hoşlandığınız ya da bir birliktelik yaşadığınız insanla ruh ikizi olup olmadığınızı öğrenmek istiyorsanız bu içerik tam size göre. Aynı değer yargılarına sahip olmanız, birbirinizi uzun zamandır tanıyor gibi olmanız, birlikte yaratıcılığınızı korumanız ruh ikizinizi bulduğunuza dair kanıtlardan bazıları. İşte ruh ikizinizi bulduğunuzun 6 kanıtı!

Ruh eşi gerçek aşkla aynı şey değil!

Ruh eşi, sevdiğiniz insan, kaderiniz, gerçek aşkınız. Bu kavramların hepsi aynı anlama gelmiyor. Ruh eşiniz arkadaşınız, akrabanız, sevgiliniz ya da sadece bir tanıdık olabilir. Bazen sadece onları görmek, onların kendilerinden bahsettiğini duymak veya beraber gülmek bile onlara ruhen inanılmaz derecede yakın olduğunuzu fark ettirebilir.

Birbirinizi asırlardır tanıyor gibisinizdir

Muhtemelen ruh ikizi olduğunuza dair ana işaret birbirinizi çok uzun yıllardır tanıyor gibi hissetmenizdir. Yaşı sizden 2 kat büyük olan, farklı milliyet ya da dinden biriyle tanışabilirsiniz ama aynı zamanda sizi çok derinlerden anladığını sezersiniz.

Aynı değer yargılarına sahipseniz

Giyim, yemek ya da diğer küçük konularda farklı zevklere sahip olabilirsiniz ama ahlaki değerlerinizde, duygularınızı ifade biçimlerinizde ve hayattaki önceliklerinizde benzer anlayışlara sahipsinizdir. Değer yargılarınız ortaktır ve dünya görüşleriniz benzerdir.

Beraber yaratıcısınızdır

Ruhsal bağlantınız ve benzer dünya görüşleriniz birlikte sarhoş muhabbetinizden tutun da dünyayı feth etme planlarına kadar yaratıcı şeyler yapmanız için harika bir potansiyel yaratır.

Ayna kuralına uyarsınız

Ruh eşimiz bizim yansımamız gibi davranır ya da iç benliğimizin bir yansıması olarak görünür. Onu ve kendinizi aynı anda anlarsınız çünkü onlara aynaya bakarmış gibi bakarsınız. Bu işaret ayna kuralı olarak bilinir.

Birbirinizi değiştirme isteğiniz yoktur

Zaten benzersiniz. Eğer onlar için değişmek zorundaysanız ya da onları değiştirmeye çalışıyorsanız, aynı değer yargılarına, görüşlere ve planlara sahip değilsinizdir. Yani sizin yansımanız değillerdir.