search menu
search
close

ABD'li model Kaia Gerber'in yatak üzerindeki siyah bikinili pozu olay oldu!

atil için Miami'de bulunan Amerikalı ünlü model Kaia Gerber, yatak üzerinde siyah bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD'li model Kaia Gerber'in yatak üzerindeki siyah bikinili pozu olay oldu!
-A A+

Tatil için Miami'de bulunan Amerikalı ünlü model Kaia Gerber, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla nefes kesmeye devam ediyor. Gerber'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor. 

Beğeni ve yorum yağdı 

Instagram hesabında 5,1 milyon takipçisi bulunan ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Amerikalı güzel model son olarak  yatak üzerinde siyah bikinisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Gerber'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. 

Tatil pozları olay 

Ünlü model Kaia Gerber, Miami tatilinde de basın mensupları tarafından siyah bikinisiyle görüntülendi. Gazetecileri gören Gerber'in gülümsemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Babası tacizci çıkan Türk şarkıcı kim eve çağırıp üstüne bir de... Babası tacizci çıkan Türk şarkıcı kim eve çağırıp üstüne bir de...
Magazin
İşte Sıla ile evlenen ünlü şefin eşi! İşte Sıla ile evlenen ünlü şefin eşi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Adnan Oktar'ın elde edemediği tek kadından bomba açıklamalar
Adnan Oktar'ın elde edemediği tek kadından bomba açıklamalar
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Estetik mucizesi diye buna denir modellik teklifleri yağıyor!
Estetik mucizesi diye buna denir modellik teklifleri yağıyor!
Ödem söktüren çay tarifleri!
Ödem söktüren çay tarifleri!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
Önceki Haberler
Ruh ikizinizi bulduğunuzun 6 kanıtı!
Ruh ikizinizi bulduğunuzun 6 kanıtı!
Ballı bademli eşsiz Alman pastası: Bienenstick
Ballı bademli eşsiz Alman pastası: Bienenstick
Yemelere doyum olmaz: Söğürtme kebabı
Yemelere doyum olmaz: Söğürtme kebabı
Soğuktan koruyan cildinizi rahatlatacak bakım önerileri!
Soğuktan koruyan cildinizi rahatlatacak bakım önerileri!
Varis tedavisine birebir!
Varis tedavisine birebir!
Yüksek tansiyon bu hastalığa yol açıyor!
Yüksek tansiyon bu hastalığa yol açıyor!
Kısa sürede zayıflamanın sırrı burada!
Kısa sürede zayıflamanın sırrı burada!
Başrol oyuncusundan aylar sonra gelen Sen Anlat Karadeniz itirafı!
Başrol oyuncusundan aylar sonra gelen Sen Anlat Karadeniz itirafı!
Yorumlar