ABD'li model Kaia Gerber'in yatak üzerindeki siyah bikinili pozu olay oldu!

Tatil için Miami'de bulunan Amerikalı ünlü model Kaia Gerber, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla nefes kesmeye devam ediyor. Gerber'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor.

Beğeni ve yorum yağdı

Instagram hesabında 5,1 milyon takipçisi bulunan ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Amerikalı güzel model son olarak yatak üzerinde siyah bikinisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Gerber'ın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Tatil pozları olay

Ünlü model Kaia Gerber, Miami tatilinde de basın mensupları tarafından siyah bikinisiyle görüntülendi. Gazetecileri gören Gerber'in gülümsemesi ise dikkatlerden kaçmadı.