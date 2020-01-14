Atom nasıl yapılır güne zinde başlamanın sırrı burada!

Güne zımba gibi başlamaya ne dersiniz? Kolay ve pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu şahane lezzetle güne hem daha sağlıklı hem de daha enerjik balayacaksınız. Tam mevsim geçişlerinin olduğu bu dönemde bağışıklık sisteminizi güçlendirecek, hastalıklara karşı savaş açacak bu şahane lezzetin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz. Peki atom nasıl yağılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda atom tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler

2 bardak günlük süt (organik ya da çiftlik sütü olması terc,1 adet büyük boymuz,1 adet kivi,2 tatlı kaşığı nutella,1.5 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı

Bütün malzemeyi blendera atın ve ve homojen bir hale gelene dek karıştırın.