Beyin anevrizması nedir beyni ve kalbi besleyen arterleri etkiliyor!

Çoğu zaman belirtilerini göstermeyen bir hastalık olan beyin anevrizması beyindeki arter duvarındaki zayıflık sebebiyle arterin genişlemesi sonucu meydana geliyor. Anevrima çoğunlukla tehlikeli olmasa da belirtilerini şiddetli gösterdiği zamanlarda önlem alınmadığı takdirde hayatı tehdit eden sorunlara neden olabiliyor. Beyin anevrizmasının oluşmasının en önemli sebebi yüksek tansiyona bağlı ani beyin basıncıdır. Anevrizma hakkında tüm merak ettikleriniz haberimizin devamında...

Beyin anevrizması nedir?

Anevrizma, arter duvarındaki zayıflığın neden olduğu bir arterin balon gibi genişlemesi durumuna denir. Anevrizmalar beyindeki çeşitli arterleri etkiler. En önemli anevrizmalar beyni ve kalbi besleyen arterleri etkiler. Aort anevrizması vücudun ana arterini etkiler.

Anevrizmaların çoğu tehlikeli değil

Anevrizmaların çoğu semptom göstermez ve tehlikeli değildir. Ancak, en şiddetli aşamalarında, bazıları parçalanabilir ve hayatı tehdit edici iç kanamaya neden olabilir. Bir anevrizma gelişimi ve yırtılma riski bireyler arasında değişişlik gösteriyor. Anevrizmalar sıklıkla 35-60 yaş arasındaki insanlarda fakat daha sıklıkla kadınlarda ortaya çıkmaktadır. Sigara içmek ve yüksek tansiyon anevrizma gelişimi için önemli risk faktörleridir. Vücudunuzun herhangi bir yerinde anevrizma görünse de, en yaygın olanları beyin, aort, bacaklar ve dalak bölgesindekilerdir.

Anevrizma nedenleri

Anevrizmaların nedenleri bazen bilinememektedir. Bazıları doğuştan olabilir. Aort hastalığı veya yaralanma ayrıca anevrizmaya da neden olabilir. Anevrizmanın bilinen diğer nedenleri ise şunlardır:

– Yüksek tansiyondan kaynaklanan ani beyin basıncı,

– Beyindeki kan oranını yükselten ani duygu değişimleri,

– Aşırı ilaç, kokain veya uyuşturucu kullanımı,

– Doğuma giren bir kadının aşırı derecede ıkınması,

– Damar iltihaplanması (enfeksiyon)

– Sigaradaki nikotinin beyin damarlarını genişletmesi gibi nedenler anevrizmanın oluşmasına ve patlamasına neden olur.

Beyin anevrizmasının belirtileri

Anevrizmalar uzun yıllar boyunca yavaşça gelişebilir ve sıklıkla semptomları yoktur. Derinin yüzeyinin yakınında meydana gelen bir anevrizma ağrılı olabilir ve bir zonklama ile şişliği içerebilir.

Anevrizma hızla genişlerse veya yırtılırsa, semptomlar aniden gelişebilir ve belirtileri şunlardır:

– Ağrı

– Nemli bir cilt

– Baş dönmesi

– Mide bulantısı ve kusma

– Hızlı kalp hızı

– Şok

– Düşük kan basıncı

– Göz kapağında ani düşüklük oluşumu

Anevrizma tedavisi

Açık anevrizma tedavisinde, hastaya genel anestezi yapılır ve beyine ulaşmak için hastanın kafatasından bir parça alınır. Anevrizmaya sebep olan atardamar, mikroskop sayesinde bulunarak, anevrizma boynu arasına klips yerleştirlir. Bu sayede, anevrizmaya kan girişi engellenir.

Sebze meyve ağırlıklı beslenme anevrizmayı önleyebilir

Bol miktarda meyve, tam tahıl ve sebze içeren sağlıklı bir diyet yemek, bir anevrizmanın oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Doymuş yağ ve kolesterolü düşük et ve kümes hayvanları da protein için iyi seçeneklerdir. Düşük yağlı süt ürünleri de faydalıdır.

Düzenli egzersiz, özellikle kardiyo, sağlıklı kan dolaşımını ve kalbin, arterlerin ve diğer kan damarlarının kan akışını teşvik edebilir.

Tütün ürünleri kullanıyorsanız hemen bırakmalısınız. Tütün kullanımının ortadan kaldırılması, anevrizma riskinizi azaltabilir.