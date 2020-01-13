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Kudret narının faydaları neler varislere iyi geliyor!

Tropik iklimlere özgü bir besin olan kudret narı birçok kişinin muzdarip olduğu varis tedavisine çözüm oluyor. İşte kudret narının bilinmeyen faydaları!

Kudret narının faydaları neler varislere iyi geliyor!
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Tropik iklimlerde yetişen kudret narı faydalarıyla adeta doğal ilaç işlevi görüyor. İçeriğindeki yüksek C vitamini, mineral, lif kaynağıyla insan vücudunda birçok sorunu tedavi etmeye yarıyor. Bunlardan biri de yaşam kalitesini düşüren varislerin tedavisindeki etkisi. İşte kudret narının hiç bilmediğiniz faydaları!

Kudret narının faydaları

Tümör oluşumunu engeller

Kudret narı, içeriğinde var olan likopen ve lutein sayesinde tümör oluşumu ve büyümesini önleyici etki gösterir. Kanser hücrelerinin gelişimini önler, sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücrelerin yok olmasına yardımcı olur.

Romatizma ve varise iyi geliyor

Romatizma ve varis ağrıları için kudret narı size inanılmaz fayda sağlar. Kudret narını bacaklarınıza sürüp tüm gece beklettiğiniz zaman varis ağrılarından sizi kurtarır. Aynı şekilde romatizma ağrılarını gidermek için de kudret narı size yardımcı olacaktır.

Bağışıklığı güçlendirir

İçerdiği E vitamini ve proteinler ile kudret narı, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bakteri, mikrop ve virüslere karşı koruma kalkanı oluşturur.

Kanı temizler

Anti-oksidan ve anti-mikrobiyal özelliği ile kan bozuklukların karşı etkili olan kudret narı, kandaki toksinleri temizler.

Cinsel gücü artırmaya yardımcı olur

Kudret narı, mide rahatsızlığı dışında en çok cinsel sorunlar için kullanılır ve faydası bilinir. Kudret narı bir afrodizyak görevi görür ve cinsel gücü artırır.

Sindirim sistemini tedavi eder

Mide ve bağırsakta bakteri üremesini önler, sindirim sistemi enfeksiyonlarını tedavi edici özelliği vardır. Düzenli olarak kudret narı kürü uygulayanlarda mide ve bağırsak ile ilgili sorunlarda, şikayetlerin azaldığı bildirilmiştir.

Cildi korur

Kudret narı, güneşin zararlı ışınlarından cildi korur. Egzama, çıban ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan kudret narı, akne tedavisi, cilt lekeleri ve derin cilt enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

Kan şekeri seviyelerini korur

Kudret narı, kandaki şeker seviyesini doğal olarak dengeleyen Polypeptide-p veya p-insülin adı verilen insülin benzeri bir bileşim içerir. Kudret narı düzenli olarak tüketildiğinde, kan şekeri düzeyini tip 2 diyabet hastalarında önemli ölçüde düşürdüğü bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

 

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