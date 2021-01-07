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Kömür maskesi ne işe yarar sivilcesiz cildin sırrı burada!

Cilde binbir faydası olan kömür maskesi ile cildinizi yenilemeye dahası sizi rahatsız eden sivilcelerden kurtulmaya ne dersiniz. İşte hazırlanışı!

Kömür maskesi ne işe yarar sivilcesiz cildin sırrı burada!
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Kömür maskesi ne işe yarar? Kömür maskesi faydaları neler? Cildinizdeki sivilceler ne yaparsanız yapın geçmiyor mu? Kömür maskesini hala denememiş olabilirsiniz! Cildinizi yenileyip, sizi rahatsız eden sivilcelerden sizi çabucak kurtaracak bu maskeyi mutlaka denemelisiniz. Peki kömür maskesi nasıl yapılır? İşte yapmanız gerekenler!

MALZEMELER: 

3 çay kaşığı Hint kili

5 çay kaşığı kömür tozu

3 çay kaşığı elma sirkesi

2 çay kaşığı su

HAZIRLANIŞI: 

Hint kili, kömür tozu ve elma sirkesini cam kaseye yerleştirin. Üzerine su dökün ve kremsi bir kıvam elde edin. Karışımın çok kuru olduğunu düşünüyorsanız, su eklemeye devam edebilirsiniz. Arından yüzünüzü derinlemesine temizleyin ve maskeyi uygulayın. 15 dakika yüzünüzde bekletmeniz yeterli olacaktır. Ardından  yüzünüzü yine bol suyla yıkayın.

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