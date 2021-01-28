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Nohutun faydaları neler kolon kanserinden koruyor!

Zengin lif kaynağı, vitamin ve mineral deposu nohut sağlık için oldukça sağlıklı bir besin. Ayrıca her gün bir fincan nohut tüketilmesi kolon kanserini önlüyor.

Nohutun faydaları neler kolon kanserinden koruyor!
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Hayvansal gıdanın tüketilmediği vejeteryan ve vegan beslenmeyi tercih eden kişilerin de tüketebildiği nohut, vücuda faydalarıyla şaşırtıyor. Her gün bir fincan nohut yemek, kemiklerin güçlenmesinden, keskin gözlere; mükemmel bir sindirimden, kan şekerini düşürmeye iyi geliyor. Nohutun en önemli yararlarından biri de kolon kanserini önlemesi. İşte nohutun bilinmeyen faydaları...

Kemikleri güçlendirir

Nohut; manganez, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko ve K ve A vitaminleri için iyi bir kaynaktır. Bunlar kemik büyümesi, kemik mineralizasyonu ve kolajen üretimi için büyük öneme sahiptir.

Parıldayan bir cilt

Nohutta bulunan C, E ve K vitaminleri cilt sağlığı için önemlidir. Yaraları iyileştirmeye yardımcı olur, kırışıklıkları giderir, kurumuş cildi nemlendirir ve güneş hasarına karşı korur.

Düşük kan şekeri seviyeleri 

Lif ve protein bakımından zengin olan nohut, yemekten sonra kan şekeri düzeyinin çok hızlı yükselmesini önlemeye yardımcı olur. Nohudun içeriğindek magnezyum ve çinko gibi çeşitli mineraller, tip 2 diyabete yakalanma riskini azaltabilir.

Kansere karşı koruma 

Nohut, belirli kanser türlerinin riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Kalın bağırsak hücrelerindeki iltihabı azaltma potansiyeline sahip bütirat üretimine katkı sunan nohut, kolon kanserine yakalanma riskini de azaltır. Nohut ayrıca tümör büyümesini önlemeye yardımcı olan saponinler içerir. Ayrıca nohudun içerdiği bazı vitaminler ve mineraller, meme ve akciğer kanseri üzerinde de etkilidir.

Keskin bir görüş ve sağlıklı gözler 

A vitamini içeren nohut, antienflamatuar bir etkiye sahiptir ve gözle ilgili hastalık riskini azaltmaya yardımcı olur. Keskin bir görüş için de nohut tüketmek faydalıdır.

Zinde bir beyin 

Nohutta bulunan kolin, daha iyi bellek dahil olmak üzere daha hızlı bir bilişsel performansa da sahip olunmasını sağlar.

Kilo kaybı 

Nohuttaki protein ve lif sindirimi yavaşlatarak ve tokluk hissi sağlar. Ayrıca iştahı azaltarak kilo vermeye de yardımcı olur.

Mükemmel bir sindirim 

İçerdiği lifler sindirimi iyileştirmeye, irritabl bağırsak sendromu risklerini azaltmaya ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Düşük kan basıncı 

Nohut, yüksek tansiyonu düşürür. Dolayısıyla felç veya kalp krizi geçirme riskini de en aza indirebilir. Nohuttaki liflerin, kalp sağlığı için de iyi olan "kötü kolesterol" seviyelerini azalttığı gösterilmiştir.

Hızla uzayan saçlar 

Nohutta bulunan protein, A ve B vitaminleri saç dökülmesini önlemeye ve saç büyümesini teşvik etmeye yardımcı olur.

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