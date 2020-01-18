Mısır unu maskesinin cilde faydaları neler siyah noktalardan kurtulacaksınız!

Mısır unu cilt bakımı ürünlerinde en çok kullanılan malzemelerdendir. Vücut sağlığına oldukça faydalı olan mısır unu aynı zamanda cilt bakımında da düzenli ve bilinçli bir şekilde kullanıldığında olumlu yönde etkiler sağlıyor. İçerisinde bulunan yoğun miktarda A vitamini sayesinde ciltteki toksinleri atan mısır unu, zararlı UV ışınlarına karşı da ciltte kalkan oluşturur. Güçlü bir ağartıcı özelliği olan mısır unu, koltuk altı kararması gibi bölgelerinde beyazlamasına olanak sağlar. Peeling özelliği vardır bu peeling özelliği ile düzenli kullanımda ciltteki sivilce, siyah nokta ve güneş lekelerinin giderilmesine yardımcı olur. Tamamen doğaldır, kimyasal hiçbir bileşen içermez ve ciltte bağımlılık yapmaz.

Siyah noktalardan kurtulmak için...

1 yemek kaşığı yoğurdun içerisine rendelenmiş 1 limon kabuğu ve 1 yemek kaşığı mısır unu ekleyerek güzelce karıştırın. Ardından yüzünüze sürüp 15 dakika boyunca bekletin. Ovalayarak ılık su ile cildinizden temizleyebilirsiniz.

Kararmaya karşı mısır unu...

1 tatlı kaşığı beyaz kil, 1 tatlı kaşığı mısır ve 1 tatlı kaşığı nemlendirici kremi karıştırıp dirseklerinize peeling yaparsanız kısa sürede dirsek kararmalarını ortadan kaldırabilirsiniz.

Sivilce izlerini geçiriyor

2 yemek kaşığı mısır unu, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı el kremini karıştırıp biraz su ile sulandırın. Masaj yaparak cildinizde 10 dakika beklettikten sonra ılık su ile temizleyebilirsiniz.