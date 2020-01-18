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Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada gündem oldu!

Yeşilçam'da güzelliği adından söz ettiren Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyadan 70'li yıllara ait fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına beğeni yağdı.

Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada gündem oldu!
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğu kadar güzelliğinden de sıklıkla bahsettiren isimlerden biri olarak anılmaya devam ediyor. 65 yaşındaki güzel oyuncu, geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Güzel oyuncunun son olarak Twitter'da yaptığı paylaşım beğeni rekoru kırdı. 70'li yıllara ait fotoğrafını paylaşan Bubikoğlu yorum yağmuruna tutuldu. 

Beğeni ve yorum yağdı 

Gülşen Bubikoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 70'li yıllara ait fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, Twitter'da da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "GulsenBubikoglu" etiketi altında binlerce yorum yaptı.

''Şekerleme havası'' notunu düştü 

Güzelliği ile yıllara adeta meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu paylaşımına "Şekerleme havası" notunu düştü.

İşte sosyal medyada söz konusu paylaşıma yapılan yorumlardan bazıları:

Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada gündem oldu!

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