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Hazer Amani'den düğün paylaşımı eşini öpücüklere boğdu

Düğünde Sıla'yı öperken çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Hazer Amani'nin paylaşımına beğeni yağdı.

Hazer Amani'den düğün paylaşımı eşini öpücüklere boğdu
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Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz pazartesi günü bir süredir birliktelik yaşadığı Hazar Amani ile evinde evlendi. Çİft, nikah sonrası Nişantaşı'nda bir mekanda dostlarının katıldığı bir kutlama ile geceye devam etti. Amani düğünde Sıla'yı öperken çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımı saniyeler içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 

Eşini öpmelere doyamadı 

Hazer Amani, eşi Sıla'yı öptüğü fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Hazer'in "En kötü günümüz böyle olsun" notuyla yaptığı paylaşıma 8 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi. Öte yandan, Sıla eşi ile el ele tutuştuğu anın fotoğrafını, "El ele" notuyla yayınladı. Sıla'nın paylaşımı 100 binin üzerinde beğeni aldı.

Hazer Amani'den düğün paylaşımı eşini öpücüklere boğdu

 Hazer Amani'den düğün paylaşımı eşini öpücüklere boğdu

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