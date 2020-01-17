search menu
search
close

Az yaşanan cinsellik kadınlarda menapoza yol açıyor!

Yeni yapılan araştırmalar orta yaş üzeri kadınlarda cinsel ilişki azlığının menapoza neden olduğunu ortaya koydu. Araştırmadan şaşırtıcı sonuçlar içeriğimizde!

Az yaşanan cinsellik kadınlarda menapoza yol açıyor!
-A A+

Bilim insanlarının yeni araştırmalarına göre "kulan ya da kaybet" kuralı üreme özelliğimizde sahiden geçerli olabilir. Yapılan yeni araştırmalar cinsel aktivitelerde bulunan kadınların (cinsel ilişki, oral seks veya mastürbasyon), sık sık cinsel ilişki yaşamayanlara göre daha düşük menopoza girme olasılığına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Sık cinsel ilişki menapozun önüne geçiyor

2.936 kadından toplanan verilere bakıldığında, araştırmacılar haftalık cinsel aktivite bildiren kadınların, ayda bir kereden daha az seks yapan yaşıtlarına göre %28 daha az menopoz yaşama olasılığı vurguladı.

Kadınların cinsel ilişki sıklığının araştırıldığı ankete katılan ortalama olarak 45 yaşındaki kadınlardan son altı ay içinde cinsel eylemlere ne sıklıkta girdikleri ile ilgili soruları cevaplamaları istendi. 

Cinselliği bırakmak menapozu hızlandırıyor

Çalışmanın bulguları, eğer bir kadın seks yapmıyorsa ve hamilelik şansı yoksa, vücudun yumurtlamaya yatırım yapmamayı 'seçtiğini' gösteriyor. Vücudunuz, hamilelik olasılığının azaldığına (seks eksikliği nedeniyle), enerjinizi ve kaynaklarınızı yumurtlama sürecinden ayırmayı seçiyor. Bu da menopoza giriş dönemini hızlanmasına sebep oluyor.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Vatan'ın katili yıllar önce söyledikleriyle kan dondurdu: Gebertirim! Vatan'ın katili yıllar önce söyledikleriyle kan dondurdu: Gebertirim!
Magazin
Derin Life Sevgililer Günü’nde kalpleri ısıtıyor Derin Life Sevgililer Günü’nde kalpleri ısıtıyor
Giyim
En Güncel Galeriler
Kim Kardashian'ın estetiksiz görüntüleri ifşa oldu! Meğer ilk hali...
Kim Kardashian'ın estetiksiz görüntüleri ifşa oldu! Meğer ilk hali...
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Deniz Akkaya'nın estetiksiz haline bakın! Tanımak imkansız
Deniz Akkaya'nın estetiksiz haline bakın! Tanımak imkansız
Zara'yı görenler gözlerine inanamıyor! Estetikle bambaşka biri oldu!
Zara'yı görenler gözlerine inanamıyor! Estetikle bambaşka biri oldu!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Önceki Haberler
2020'de hayatınızın aşkını bulmak istiyorsanız...
2020'de hayatınızın aşkını bulmak istiyorsanız...
Çıtırdayan enfes tarif: Fındık ezmeli kadayıf
Çıtırdayan enfes tarif: Fındık ezmeli kadayıf
Mücveri bir de böyle deneyin: Fırında unsuz mücver
Mücveri bir de böyle deneyin: Fırında unsuz mücver
Sade ve şık görünmenin yolları!
Sade ve şık görünmenin yolları!
Stres bu hastalığın sebebi!
Stres bu hastalığın sebebi!
Kanser hücrelerini yok ediyor!
Kanser hücrelerini yok ediyor!
Dilinizdeki kabarcıkları hafife almayın!
Dilinizdeki kabarcıkları hafife almayın!
Patlıcan sapını sakın çöpe atmayın!
Patlıcan sapını sakın çöpe atmayın!
Yorumlar