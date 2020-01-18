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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den 'kabin ateşi' paylaşımı olay oldu!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe kısa bir şort ve göbeğini açıkta bırakan bir tişört ile çektiği selfie ile dikkat çekti.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den 'kabin ateşi' paylaşımı olay oldu!
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Eski eşi Serdar Ortaç üzerinden konuşulmaya devam eden Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekmeyi başardı. 28 yaşındaki İrlandalı model, bu kez kabinde verdiği pozla dikkat çekti. Paylaşıma saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

''Kabin ateşi'' notunu düştü 

Chloe Loughnan, "Kabin ateşi" notunu düştüğü fotoğraf ile takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Genç manken, üzerinde kısa bir şort ve göbeğini açıkta bırakan bir tişört ile çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaştı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den 'kabin ateşi' paylaşımı olay oldu!

''Severek evlendik, severek boşandık''

2014 yılında nikah masasına oturan ve geçtiğimiz ağustos ayında evliliklerini sonlandıran Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan "Severek evlendik, severek boşandık" açıklamasını yapmıştı.

''Hizmetlisi değildim, karısıydım''

Ünlü şarkıcının, "Bu parayı Chloe'ye vermem gayet normal. Bu nafaka, onun bana 10 yıllık hizmetinin, beraberliğimizin bedeli" dediği iddia edilmişti.

 

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