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Yüksek lif oranına sahip bamyanın faydaları neler yaşlanmayı yavaşlatıyor!

Bamya hangi hastalıklara iyi geliyor? Yüksek lif oranına sahip olan bamya genç hücrelerin oranını arttırarak yaşlanmayı yavaşlatıyor. İşte tüm bilinmeyenler!

Yüksek lif oranına sahip bamyanın faydaları neler yaşlanmayı yavaşlatıyor!
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Sofralarda çok fazla tercih edilmeyen, yüksek lif oranına sahip olan bamyanın insan sağlığına ne kadar faydalı oluğunu biliyor muydunuz? Lif, demir, magnezyum, kalsiyum minerallerinin yanı sıra A ve C vitaminleri bakımından da oldukça zengin olan bamyanın bilinmeyen birçok faydasını sizler için hazırladık. Peki bamyanın faydaları neler? Bamya hangi hastalıklara iyi geliyor? İşte tüm merak edilenlerlerle beraber bamyanın bilinmeyen faydaları! 

YAŞLANMAYI YAVAŞLATIYOR 

Bamya ülkemizde Ege ve Marmara'da yetiştirilmektedir. Uzmanların yaz aylarında haftada bir kez tüketilmesini tavsiye ettiği bamya, vücudun sıvı oranını arttırıyor. Bunun yanı sıra ciltte bulunan genç hücrelerin oranını artırarak yaşlanmayı yavaşlatıyor. 

BÖBREK RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİYOR 

Böbrek hastalığı olan kişilerin sıvı oranı yüksek besinler tüketmeleri gerekir. Bu yüzden böbrek hastalarının su oranı yüksek bamya sebzesini düzenli tüketmelerinde fayda vardır.

SAÇLARINIZIN KABARMASINI ÖNLEMEK İSTİYORSANIZ... 

Bamya aynı zamanda kabaran saçlar içinde birebir! Saçlarınızın kabarmasını önlemek istiyorsanız bamyadan faydalanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey 100 gram bamyayı kaynatıp suyunu şampuana eklemek. Hepsi bu kadar! 

VÜCUTTA OLUŞAN ÖDEMLERİ İDRAR YOLUYLA KOLAYCA ATMAYA YARDIMCI OLUR 

Güçlü antioksidan özelliği de vücutta oluşan ödemleri idrar yoluyla kolayca atmaya yardımcı olur.

 

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