Aleyna Tilki'nin annesi'nin bikinili paylaşımlarına beğeni üstüne beğeni yağdı!

Son dönemde paylaşımlarıyla ön plana çıkan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram hesabından bikinili pozlarıyla dikkat çekti. Kızlarıyla birlikte tatilin tadını çıkaran anne Öztel, pembe bikinisiyle art arda pozlarını paylaştı.

Şöhreti genç yaşta yakalayan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de son dönemlerde dikkat çekiyor. Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Havva Öztel, kızlarıyla birlikte tatil için Dubai'ye uçtu.

KIZLARINI GÖLGEDE BIRAKTI

Sosyal medyada oldukça aktif olan anne Öztel, zaman zaman cesur paylaşımlara da imza atıyor. Dubai tatilinin keyfini çıkaran Havva Öztel, iddialı tarzını bir kez daha ortaya koydu. Öztel, pembe bikinisiyle plajda çektirdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Kızlarının şöhretiyle tanınmaya başlayan Öztel, kızlarını gölgede bırakıyor.

İşte Havva Öztel'in o pozları;

Kaynak: Haberler.com