Sinoz'dan zamanı tersine çevirecek 2 yeni ürün birden...

Sinoz 24KGold Beauty Serum ile aydınlık bir cildin farkına var... Formülündeki

bitkisel özler sayesinde ışıl ışıl ve sıkı bir cilt sunan Sinoz 24KGold Beauty Serum,

24K altın parçacıkları ile yaşlanmaya savaş açıyor. Altın cevherinin iletken

özelliği ile Hyalüronik asit ve kolajeni cilt altına emilimi hızlandıran ürün anında

botoks etkisi yaratıyor.

İçeriğindeki kolajen ile ince çizgilere dolarak daha sıkı, pürüzsüz ve genç bir

görünüm sağlayan Sinoz 24K Gold Beauty Serum, cildi yoğun bir şekilde

nemlendirirken aynı zamanda göz çevresinde oluşan kırışıklıkları, ağız çevresi,

alın ve kaş ortası ince çizgilerini, gıdı ve boyun sarkmalarını önlemeye yardımcı

oluyor. Sinoz 24K Gold Beauty Serum içeriğinde bulunan hyalüronik asit ve

kolajen ile cilde ihtiyacı olan nem desteğini sağlıyor ve cildi yeterli nem

seviyesinde tutuyor. Düzenli kullanıldığında, içerdiği bileşenler ve altın

parçacıkları sayesinde, cildin ışıltısını arttırmaya, yaşlılık belirtilerini önlemeye

ve nem dengesini sağlamaya yardımcı oluyor. Sinoz 24K Gold Beauty Serum Nasıl kullanılır: Yeterli miktarda jel serumunu göz çevresi hariç temiz yüze, günde iki defa dairesel hareketlerle uygulayınız.

Sinoz %10 C Vitamini Serumu ile ışıltılı cildin farkına var

İçeriğindeki yüzde 10 yoğun C Vitamini ve Hyalüronik Asit ile cildin aydınlık

görünmesini ve renk tonu eşitlenmesini sağlayan Sinoz %10 C Vitamini Serumu,

cildin donuk ve yorgun görünümünün azalmasına ve ışıldamasına yardımcı olur.

Sinoz %10 C Vitamini Serumu; yoğunlaştırılmış C vitamini içeriği sayesinde, ince

çizgileri doldurarak azaltmaya yardımcı olurken formülündeki Hyalüronik Asit

cilde aydınlık verir. İlk kullanımdan itibaren cilde etki etmeye başlayan Sinoz

%10 C Vitamini Serumu, C vitamininin gücünü yüksek konsantrasyonda sunarak

cildinizi aydınlatmaya ve renk tonunu eşitlemeye yardımcı olur. Sinoz %10 C Vitamini Serumu düzenli kullanıldığında sonuç; elastikiyetinikazanmış, zamana meydan okuyan, canlı, pürüzsüz ve renk tonu eşitlenmiş cilt görünümüdür.

Sinoz %10 C Vitamini Serumu nasıl kullanılır: göz çevresi hariç temiz cilde uygulanır. Günde iki defa kullanılabilir. Gece temiz cilde ve gündüz makyaj yapmadan önce kullanılabilir. Serum sürüldükten sonra yüzde ısı artışı hissi normaldir.

Detaylı bilgi için: www.sinoz.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.