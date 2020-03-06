Gece cilt bakımı nasıl olmalı yüz temizleyici kullanın!

Evde, işte ya da okulda tüm gün yoruldunuz ve saat geç olduğunda isteyeceğiniz tek şey günün yorgunluğunu atan bir uyku olabilir. Ancak gece cilt bakımınızı asla es geçmemeniz gerekiyor. Çünkü gece cilt bakım rutininize uymak daha sağlıklı ve güzel bir cilde kavuşmanın en temel yolu. Elmaelma.com olarak gece cilt bakım rutininizde yer alması gerekenleri sıraladık...

Yüz temizleyici kullanın

Makyajınızı çıkardıktan sonra, teninizin hala iyi bir temizliğe ihtiyacı olduğunu farkedebilirsiniz. Bu sebeple gece rutininizdeki bir sonraki adım, makyajınızı temizledikten sonra cildinizi iyice arındırmak için durulanan bir yüz temizleyici kullanarak cildinizi kir ve yağlardan arındırmaktır.

Göz çevresindeki koyu halkalar için krem edinin

Koyu halkalar, göz altı şişlikleri veya kaz ayakları tarafından hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. İlgilendiğiniz sorunları çözmek için formüle edilmiş bir göz kremi edinin ve nemlendirici uyguladıktan sonra göz çevrenize hafif dokunuşlar ile göz kremini yedirin.

Güneş kremi ve 'peel pad'ler önemli

Glikolik asit ile formüle edilen ve ölü deri hücrelerini cildin yüzeyinden fiziksel olarak yeniden yüzeye çıkarmaya yardımcı olan çok katlı bir dokuya sahip olan 'peel pad'ler cildinize anında parlak bir görüntü verir. Glikolik asit gibi alfa-hidroksi asitlerin cildinizin güneş hassasiyetini artırabileceğini unutmayın; bu nedenle sabahları belirtildiği gibi 15 veya daha yüksek bir SPF'ye sahip geniş spektrumlu bir güneş kremi uyguladığınızdan emin olun.

Günde iki kez yüzünüzü mutlaka nemlendirin

İster hoşlanın ister hoşlanmayın, normal cildiniz, kuru cildiniz, yağlı cildiniz veya aralarındaki herhangi bir şey olsun, yatmadan önce ve toplamda günde iki kez (sabahları ve geceleri bir kez) bir nemlendirici uygulamak cilt sağlığı açısından oldukça önemli.