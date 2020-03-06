Fenomen gelin Hanife Gürdal'dan hamilelik iddialarını güçlendiren paylaşım!

Bir zamanların reyting rekorları kıran evlilik programlarıyla ününe kavuşan ve fenomen gelin adayına dönüşen Hanife Gürdal Aralık 2018'de ani bir kararla fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlendi. Gürdal, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarla ise hamilelik iddialarını kuvvetlendirdi.

'Hamile mi' sorusunu akıllara getirdi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve ev hallerini takipçileriyle paylaşan Hanife Gürdal, dün akşam Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Evlilik programından arkadaşı Sevgi Akiska'nın "Teyze mi oluyorum?" sorusuna sus işareti yapan bir emojiyle karşılık veren Gürdal'ın tepkisi akıllara hamilelik iddialarını getirdi.

"9 ay sonra yanındayım"

Sevgi Akiska kendi Instagram hesabından ikiz bebek fotoğrafı yayınlayarak "Haniff öleceğim şuraya doğru... Gel zaman gel zaman gel..." dedi. Akiska'nın daha sonra yaptığı paylaşımda Hanife Gürdal'ı etiketleyerek "9 ay sonra yanındayım merak etme" demesi hamilelik iddialarını güçlendirdi. Hanife Gürdal, hamilelik iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Sevgi Akiska daha önce Instagram hesabından paylaşım yaparak Hanife Gürdal'ın başörtüsünü çıkarttığını ilan etmişti.

Hamilelik iddialarını tiye almıştı

Apar topar nikah masasına oturduğu için hamile olduğu iddia edilen Hanife Gürdal, eşiyle video çekerek "Hamilelik vakasıyla evlendik. Evet... Kemal hamile" diyerek söylentileri tiye almıştı.