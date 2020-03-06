Cinsel hayatta monotonluktan nasıl uzaklaşılır en seksi bölgenizi keşfedin!

Çiftlerin birbirine alışması monotonluğu beraberinde getiriyor. Monotonluk sadece ilişkileri değil cinsel hayatı da olumsuz etkiliyor. Cinsel yaşamınızda monotonluktan uzak kalmak için sınırlarınızı biraz zorlamanız gerekiyor. Renkli bir cinsel yaşamın kapılarını aralamanızı sağlayacak birkaç tüyoyu sizler için derledik...

Tartışmış olsanız bile sekse ara vermeyin

Tartıştığınız zamanlar bile seksten uzak kalmayın, kızgınken normalden çok daha fazla ateşli olabilirsiniz. Tartışmalıyken cinselliğe ara vermemeniz ilişkinizi her zamankinden daha güçlü kılacaktır.

Yatak odasının sınırlarını aşın!

Yatak odasının sınırlarını aşmaya istekli olun; salondaki kanepede, halının ya da masanın üzerinde sevişin. Nasıl bir seks istediğinizi sevgilinize açıkça söyleyin. Romantik ve yavaş mı, yoksa vahşi mi?

Sürprizler yapın

Sıcak sürprizler hazırlayın. Örneğin doğum gününde ona yapmak istediklerinizi yazın ve kartonları evin her bir köşesine saklayın. Onları buldukça sizinle birlikte olmak için çıldıracaktır. Denemek istediğiniz pozisyonları küçük kağıt parçalarına yazın ve çekiliş yapın.

Birlikte banyo yapın

Birlikte banyo yapmanın keyfine varın, küveti hoş kokulu yağlarla ve kokularla doldurup içine atlayın.

Ellerinizi üzerinde dolaştırın

Ellerinizi omurgası üzerinde dolaştırın. Parmaklarınızla kasıklarına dokunun. Sonra onun sizin vücudunuz üzerinde gezinmesine izin verin. Vücutlarınızın zevk noktalarını keşfetmek, ikinizin bir sırrı paylaşması gibidir.

Romantik aydınlatma ve müzikten yararlanın

Şehvet dolu bir konsantrasyon yaşamak için sizi havaya sokacak müzik ve romantik bir aydınlatmaktan kaçının. İhtiyacınız olan şey; kimi zaman sessizlik ve karanlıktır. Sevgilinizi okşarken, onun neler hissettiğini düşünün. Ona iyice sokularak onun kokusunu hissedin.

Yumuşak yastıklar ve kokulu mumlar

Yatak odanıza gereken önemi verin. Yatağınızı büyük yumuşak yastıklarla, etrafını ise kokulu mumlarla süsleyin.

Nelerden hoşlandığınızı ona anlatın

Vücudunuzu ne kadar iyi tanırsanız, kendinizle o kadar barışık olursunuz. Gizli zevk bölgelerinizi keşfederek sevgilinizle paylaşmanız aşkınızı mutlu ve iletişime açık bir ilişki yapacaktır.

En seksi bölgenizi keşfedin

En seksi yerinizin neresi olduğunu keşfedin. Sonra da dolabınızı o seksi bölgenizi ön plana çıkaracak giysilerle doldurun. Günün ilk saatlerinde sizi en güzel halinizle görmek, akşama kadar aklından çıkmamanızı sağlayacaktır.

Sabah daha şehvetli olabilirsiniz

Sabahın ilk saatlerinde sevişmek şehvetli olabilir. Çünkü yarı ayık yarı uykulu olduğunuzda daha korumasız, daha içgüdülerinize bağlı olursunuz.

Gözlerinizi bağlayın

Gözlerinizi bağlayarak sevişmeyi deneyin. Birbirinizi görmeyince daha heyecanlı bir tecrübe yaşayacağınıza emin olabilirsiniz.

Işıkları kapamayın

Sevişirken ışıkları açık bırakın. Erkeklerin görsel açıdan uyarıldığını sevdiğini aklınızdan çıkarmayın. Sevişirken her şeyi görmek isterler. Denedikten sonra sizin de hoşunuza gidecektir.

Ön sevişmeyi uzatın

Ön sevişmeyi kısa tutarsanız, seks doyurucu ama çabuk biten bir akşam yemeğine benzer. Ancak ön sevişme yöntemlerinizi çeşitlendirirseniz, cinsel hayatınız gece boyunca süren bir partiye benzeyecektir.