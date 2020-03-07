Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı!

4 Temmuz 2007 yılında Bodrum'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun kardeşi Nesrin Akarsu, dün akşam apar topar hastaneye kaldırıldı. Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu'nun akciğerlerdeki ağırlaşmış zatürreden dolayı yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre Akarsu, yaşam tehlikesini atlatıncaya kadar yoğun bakımda tutulacak.

Ağırlaştırılmış zattürre geçiriyor

Sözcü'de yer alan habere göre; Türk rock müziğin önemli isimleri arasında yer alan ve 28 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yuman merhum Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu, dün akşam saatlerinde akciğerlerinde ağırlaşmış zatürre nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi'de yoğun bakıma alındı. Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre Aksu, yaşam tehlikesini atlatıncaya kadar yoğun bakımda tutulacak.

Trafik kazasında hayatını kaybetmişti

Barış Akarsu 28. doğum günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22:30 civarında, Bodrum'a 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Barış Akarsu 4 Temmuz'da hayatını kaybetti.