Boyun fıtığı nedir boyun sırt ve kol ağrısı belirtilerini gösteriyor!

Hareketsizlik, yaşlılık, geçirilen travma ve zorlanmalar nedeniyle oluşan boyun fıtığı birçok insanın hayat kalitesini düşüren bir rahatsızlık. Boyun fıtığı, boyun ağrısının yanı sıra boyundan kola vuran ağrı, sırt ve omuzlarda da ağrıya yol açabiliyor. Tedavisi mümkün olan boyun fıtığı, fizik tedavi ve egzersizlerle ameliyatsız iyileştiriliyor. İşte boyun fıtığı hakkında merak ettiğiniz tüm bilgiler...

Boyun fıtığı neden olur?

Travmalar, zorlanmalar, uzun süre hareketsizlik ve diskin yaşlılığa bağlı su kaybetmesi sonucu disklerde aşınma ve fonksiyon kaybı meydana gelir. Diskin dış tabakası aşınarak veya yırtılarak içindeki jelatinöz sıvı, omur ve sinir aralıklarına sızar. Bu klinik tabloya boyun fıtığı (disk hernisi) denir. Disk normal özelliğini zamanla kaybeder ve kireçlenir. Etrafındaki sinirlere baskı yapar. Bunun sonunda boyun fıtığına özgü belirtiler ortaya çıkar.

Başlıca boyun fıtığı nedenleri boynu uzun süre hareketsiz tutarak bir noktaya bakmak, bilgisayar ve tv karşısında uzun süre oturmak, egzersiz yapmamak ve soğuk klimaların olduğu ortamda bulunmak olarak sayılabilir. Boyun fıtığında ailesel faktörler de önemlidir. Kişinin ailesinde boyun fıtığı varsa kendisinde de ortaya çıkma şansı artmaktadır. Boyuna alınan darbeler ve geçirilmiş kazalar da boyun fıtığına yol açabilir.

Boyun fıtığının belirtileri

- Boyun,sırt,kol ve omuzlarda ağrı

- Kollarda uyuşma ve his kusuru

- Kollarda karıncalanma

- Kollarda güç kaybı

- Reflekslerde azalma

- Kollarda incelme

Boyun fıtığı tedavisi

Tedavide öncelikle hastaya doğru duruş ve oturma pozisyonu öğretilir. Ağır yük taşımaktan kaçınmak gereklidir. Hastalar tedavi süresince lokal ısı tedavisinden büyük fayda görürler. İlaç tedavisi olarak ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler kullanılır. Seanslar halinde fizik tedavi uygulanır. Akut dönemde ilk üç gün, boyunluk kullanımı hastayı rahatlatabilir. Daha uzun süre boyunluk kullanımı boyun kaslarını zayıflatacağından tavsiye edilmez. Deneyimli fizik tedavi uzmanları ile boyunda itme, çekme ve germe egzersizleri yapılabilir. Boyun omuru çevresindeki kasları güçlendirmek için boyun fıtığı egzersizleri önerilir.

Boyun fıtıklarının büyük çoğunluğu ameliyatsız iyileşir. Hastanın kol ve ellerinde ilerleyici güç kaybı varsa ve hasta diğer tedavilere cevap vermiyorsa cerrahi düşünülebilir. Boyun fıtığı ameliyatı, beyin cerrahları tarafından yapılan bir ameliyattır.