search menu
search
close

Prens Harry ile Megan Markle son Kraliyet görevi için Londra'ya gitti!

Megan Markle ile Prens Harry çifti Kraliyetten ayrılmadan önce son görevlerini yerine getirdi. Çift, Londra'da Endeavour Yardım Ödülleri gecesine katıldı.

Prens Harry ile Megan Markle son Kraliyet görevi için Londra'ya gitti!
-A A+

Kraliyet Ailesi’ndeki tüm üst düzey görevleri bıraktılarını açıklamalarının üzerinden geçen iki ayın sonunda, Prens Harry ve Meghan Markle ilk kez bir kraliyet görevi için Londra’ya gitti. Çif burada Endeavour Yardım Ödülleri törenine katıldı.

Basının yoğun ilgisi

Yaralı ve hasta askerlerin, başarılarının ödüllendirildiği Endeavour Yardım gecesine, adeta bir Hollywood yıldızı gibi katılan çift, basının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu

Kraliyet için son kez bir etkinlikte yer alan Meghan ve Harry çiftinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Meghan Markle gecede, mavi bir Victoria Beckham elbise tercih ederken, kıyafetini Manolo Blahnik ayakkabılarla kombinledi.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
3 ay önce evlenen Hanife hamile! Paylaşımları ele verdi! 3 ay önce evlenen Hanife hamile! Paylaşımları ele verdi!
Magazin
Bunlar seks hayatını monotonluktan kurtarıyor! Bunlar seks hayatını monotonluktan kurtarıyor!
Cinsellik
En Güncel Galeriler
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Onları bir de filtresiz görün!
Onları bir de filtresiz görün!
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Malkoçoğlu'nun Prenses Beatris'ine bir de şimdi bakın!
Malkoçoğlu'nun Prenses Beatris'ine bir de şimdi bakın!
Ünlü şarkıcıdan bir ilk! Yaş günü diye çıplak fotoğrafını paylaştı!
Ünlü şarkıcıdan bir ilk! Yaş günü diye çıplak fotoğrafını paylaştı!
Önceki Haberler
Boyundan kola vuran ağrınız varsa...
Boyundan kola vuran ağrınız varsa...
Jennifer Lopez'in bikinili plaj pozları yürek hoplattı!
Jennifer Lopez'in bikinili plaj pozları yürek hoplattı!
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'dan kötü haber!
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'dan kötü haber!
Vücudu enfeksiyonlardan koruyan mucize!
Vücudu enfeksiyonlardan koruyan mucize!
Usta oyuncu kalp krizi geçirmişti! Flaş açıklama!
Usta oyuncu kalp krizi geçirmişti! Flaş açıklama!
Twitter'da gündem olan Öğretmen dizisine MEB çalışanından bomba tepki!
Twitter'da gündem olan Öğretmen dizisine MEB çalışanından bomba tepki!
Tekrarlayan omuz çıkığı bakın neden oluyormuş!
Tekrarlayan omuz çıkığı bakın neden oluyormuş!
Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret'ten kadınlara 8 Mart jesti!
Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret'ten kadınlara 8 Mart jesti!
Yorumlar