Prens Harry ile Megan Markle son Kraliyet görevi için Londra'ya gitti!

Kraliyet Ailesi’ndeki tüm üst düzey görevleri bıraktılarını açıklamalarının üzerinden geçen iki ayın sonunda, Prens Harry ve Meghan Markle ilk kez bir kraliyet görevi için Londra’ya gitti. Çif burada Endeavour Yardım Ödülleri törenine katıldı.

Basının yoğun ilgisi

Yaralı ve hasta askerlerin, başarılarının ödüllendirildiği Endeavour Yardım gecesine, adeta bir Hollywood yıldızı gibi katılan çift, basının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu

Kraliyet için son kez bir etkinlikte yer alan Meghan ve Harry çiftinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Meghan Markle gecede, mavi bir Victoria Beckham elbise tercih ederken, kıyafetini Manolo Blahnik ayakkabılarla kombinledi.