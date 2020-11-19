SİNOZ’UN “ANINDA KARGO” ŞİRKETİ 30 İL’E ULAŞTI

2020 yılını etkisi altına alan pandemi sürecinde daha hijyenik olan e-ticarete yönelim arttı.Kargo şirketleri mevcut dağıtımları yetiştiremez hale gelince SİNOZ, grup bünyesinde kendi kargo şirketi olan “Anında Kargo” firmasının temellerini Nisan ayında attı. Kısa sürede dağıtım ağını genişleten “Anında Kargo” bugün 30 ilde faaliyet gösteriyor.

Dünya çapında yaşanan pandemi salgını ülkemizi de uzun süredir etkisi altında tutuyordu. Hijyenik paketleme, kredi kartı ile temassız ödeme seçenekleri de tüketicileri e-ticarete yönlendirdi. Yerli kozmetik markası SİNOZ, 2008 yılından bu yana e-ticaret alanında güçlü bir marka olarak aktif rol oynuyor. Son zamanlarda yaşanan koronavirüs salgınına hassas yaklaşımı gözeterek, önce hijyenik paketleme sistemlerini makineler aracılığıyla gerçekleştiren SİNOZ, e-ticarete olan talebin artmasıyla kendi kargo şirketi olan Anında Kargo’nun temellerini Nisan ayında attı. Kısa sürede faaliyet ağını 30 ile çıkaran Anında Kargo, daha hızlı ve güvenli hizmet seçeneğinin yanı sıra gün içi teslimat imkânı sağlıyor.

Nisan ayında İstanbul içi pilot uygulamalarında etkili ve hızlı teslimatlar sağlayan SİNOZ, tüm Türkiye için alt yapı çalışmalarına da başlayarak hızlı ve güvenilir kargo ağını da Anında Kargo ile bünyesine kattı. Anında Kargo ile kurumsal şirket yatırımı gerçekleştiren SİNOZ Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, “E-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin en önemli ihtiyacı ürünleri teslim edecek güvenilir kargo şirketleri ile çalışmalarını yürütmektir.

Pandemi süreci bize gösterdi ki kişiler artık alışveriş etkinliğini hijyenik, hızlı ve güvenli bir versiyona evirmek istiyor. Bunun için de paketlemeden etkili teslimat sürecine kadar artık tüm aşamaların firmaların güvencesi altında ilerlemesi gerekiyor. SİNOZ, 2008 yılından bu yana kendini sadece yerli kozmetik alanında değil; kalite, sosyal sorumluluk ve müşteri memnuniyeti alanında da kanıtladı. Fakat markamızın misyonu gereği ilerlemeyi motto edindik. Pandemi gibi dünyayı etkisi altına alan bir süreçte e-ticaret faaliyetlerimizi geliştirmek adına dersimizi iyi çalıştık ve ‘Anında Kargo’ firmasının temellerini attık. Pilot uygulamamızın başarılı dönüşleri ile tüm Türkiye’de emin adımlarla yatırımlara başladık.

Öncelikle talebin en çok olduğu illeri baz alarak bir kazan-kazan sistemi oluşturduk. Yatırım sürecimiz aktif bir şekilde devam ediyor. 6 ayda tam 30 ilde aktif faaliyet gösteriyoruz. Hedefimiz 2021 yılı sonuna kadar tüm illerde faaliyetleri yürütebiliyor olmak. Bilindiği gibi bu yatırımın temel sebebi 3.parti kurumların teslimat süreçlerinde sergilediği rollerdi. Titizlikle ve hızlı şekilde çözüm sunmayı amaç edinmiştik. Sürecin tüm e-ticaret şirketleri için gerekliliğini

içinde bulunduğumuz dönemde bir kez daha gördük ve yatırım ağımızı genişletmeye geri bildirimler doğrultusunda devam ediyoruz. Hızlı ve hijyenik paketleme ağımıza ek, teslimatta da aktif rol üstlenerek müşteri aidiyetliğimizi geliştiriyoruz” dedi.

Detaylı bilgiye www.sinoz.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.