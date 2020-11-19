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Kış depresyonundan kurtulma yolları eve kapanmayın!

Kışın havaların soğuması, gün ışığının azlığıyla ruh halimizde oluşan olumsuzlukları engellemek mümkün. İşte kış depresyonunu yok edecek birkaç öneri!

Kış depresyonundan kurtulma yolları eve kapanmayın!
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Kış ayları havaların soğuması, günlerin kısalması ve gün ışığından az yararlanmamız sebebiyle bizi depresif bir ruh haline sokabiliyor. Kış depresyonu kimi zaman işe kendimizi verememiz kimi zaman sabah yataktan kalkmak istemeyişimiz şeklinde kendini gösteriyor. Sizin için derlediğimiz 4 öneri ile kış depresyonunu ve etkilerinden kurtulmanız ise çok kolay. İşte kış depresyonundan korunmanızı sağlayacak öneriler!

Sosyalleşmek önemli

Aileniz ve arkadaşlarınızla vakit geçirmeye, size iyi gelen ve sizi rahatlatan kişilerle görüşmeye özen gösterin. Yaşadıklarınızı ve bunlara dair duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak, sevdiklerinizden duygusal destek almak ruh halinize iyi gelecektir.

Gün ışığından faydalanın

Eve kapanmayın, mutlaka günde yarım saat de olsa dışarı çıkıp dolaşın. Öğlen aralarında birkaç dakika güneşe veya gün ışığına çıkmak bile faydalı. Güneş ışığı serotonin salgılanmasını tetikleyerek ve uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyerek metabolizmaya doğrudan etki edebiliyor ve bu da duygu durumumuzu etkileyebiliyor. Bu yüzden gün ışığından mümkün olduğunca fazla faydalanmaya çalışın. 

Aydınlık ortamları tercih edin

Çalıştığınız ve yaşadığınız yerin mümkün olduğunca çok ışık almasını ve havalandırılmasını sağlayın. Gün içerisinde loş ışıkta durmak hormon dengesini olumsuz etkileyerek olumsuz duyguları artırıyor. İç mekanlarda otururken cam kenarına yakın olan yerlerde oturup, dışarıdan gelen ışıktan faydalanmaya çalışın.

Egzersiz yapın

Düzenli egzersiz yapmaya çalışın. Yürüyüş, koşu gibi dışarıda ve mümkünse gündüz yapılan egzersizleri tercih edin. Fiziksel egzersiz yapmak olumlu duyguları desteklerken, stresle daha kolay baş etmenizi, özgüveninizin artmasını, kendi bedeniniz üzerinden başarma ve kendinden memnun olma hislerini artırır.

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