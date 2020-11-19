Bel çevresindeki yağlardan kurtulmanın yolları tuzu azaltın!

Bel çevresinde oluşan yağlar genellikle kötü bir görünüme neden olmakta ve kişiyi rahatsız etmektedir.Yaş, yavaş çalışan metabolizma ve genetik, bel bölgenizde yağ birikmesinin oluşumuna karar veren faktörlerdir. Bölgesel yağlar ne yazık ki sadece spor yapmakla ya da diyet yapmakla verilemiyor. Bu inatçı yağları eritebilmek için düzenli bir hayat şart! İşte kilo vermenin ve bel çevresindeki yağlardan kurtulmanın püf noktaları!

Haftada en fazla iki kez tartılın

Genellikle kişiler diyet ya da spora başladığında hemen zayıflayıp zayıflamadığını kontrol ederler. Ama bu doğru bir davranış değildir. Dengeli besleniyor ve düzenli olarak spor yapıyorsanız zaten belli bir süre sonra zayıflayacaksınız. Ama kişilerde genellikle şöyle bir durum oluyor. "Aaa bir kilo vermişim o zaman ödül olarak bir tatlı yiyebilirim" diyebilirsiniz. Çünkü insan kendini her koşulda ödüllendirmek ister. Bu nedenle haftada sadece iki kez tartılmaya özen gösterin.

Tatlıdan uzak durun

Şeker isteğinizi bastıracak doğal ürünler tercih edebilirsiniz. Kadınların diyet döeminde asla vazgeçemedikleri şeylerden biri de tatlılardır. Ama diyet yaparken mutlaka tatlılardan uzak kalmalısınız. Bunun yerine tatlı ihtiyacınızı gidermek istiyorsanız kuru meyve tercih edin. Hem tatlı isteğinizi bastıracaksınız böylece hem de kilo almayacaksınız .

Uykunuzu alın

Düzenli uyku burada en önemli şeylerden biridir. Eğer sağlıklı ve düzgün çalışan bir metabolizmaya sahip olmak istiyorsanız günde 7-9 saat uyumanız gerekiyor. En önemlisi ise erken yatıp-erken kalkmak. Düzensiz uykuya sahip olan kişilerde bazı hormonlar kilo verme miktarını ve hızını azaltıyor. Uyku düzenine önem vermelisiniz.

Kahvaltıdan önce yürüyüş!

Kahvaltılarınızdan önce düzenli yürüyüş yapmaya özen gösterin. Çalışan bir bireyseniz buna pek fazla zamanınız olmayacaktır haklısınız. Ama fırsat yaratmayı deneyin. Örneğin sabah 08.00'da işe gidiyorsanız 06.00'da kalkıp yürüyüş yapabilirsiniz. Sabahları beş dakikalık bir zamana bile insanın ihtiyacı oluyor, haklısınız ama günlük rutininizde yer almaya başladığında bu davranış, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Üstelik bu şekilde kahvaltınızı da atlamamış olacak, evde hazırlayabileceğiniz pratik bir öğünle kahvaltınızı yapabileceksiniz. Bu program iş yerinizdeki veriminizi de arttıracaktır. Kısa süre içerisinde farkı göreceksiniz.

Düzenli nefes alın

Metabolizmayı hızladıran etkilerden bir diğeride düzenli nefes alamaktır. Günün farklı zamanlarında, en az beş kez ateş solunumu adı verilen nefes tekniğini uygulayabilirsiniz. Düzenli olarak nefes alıp verme ilk başlarda baş dönmesi ve mide bulantısı yapsa da zaman içerisinde bu etkiler ortadan kalkacaktır.