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Portakallı sodalı kek nasıl yapılır enfes bir tat!

Portakallı sodalı kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Çayın yanına mis gibi kokusuyla eşlik edecek bir lezzete ne dersiniz? İşte portakallı kek tarifi!

Portakallı sodalı kek nasıl yapılır enfes bir tat!
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Çayın yanına mis kokusuyla eşlik edecek harika bir kek tarifine ne dersiniz? Kekin içerisine portakal koyduk ortaya enfes bir tat çıkardık. Kendinize kaçamak bir hediye sunmak istiyorsanız bu tarifimize bir göz atmalısınız. Şahane kokusuyla tüm evinizi saracak bu lezzetin yapılışı da oldukça basit. Misafirlerinize keyifle ikram edebileceğiniz portakallı sodalı kek tam da ağzınıza yaraşır türden. Peki portakallı sodalı kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile portakallı sodalı kek tarifi! 

Malzemeler:

3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı soda, 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 1 su bardağı portakal suyu, 3/4 su bardağı yoğurt, 1/2 su bardağı sıvı yağ, 4,5 - 5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 2 paket vanilin, 1 adet portakal kabuğu rendesi

Püf noktası:

Pişirme süresi fırınınızın performansına göre değişkenlik gösterebilir. Kekinizi standart su bardağı ölçüsüyle hazırlayın ve taze sıkılmış portakal suyu kullanamaya özen gösterin. Hazır portakal suyu kullanacaksanız şeker miktarını azaltmanızı öneririz. Vanilya ve portakal kabuğunu ovarak kokusunu ve lezzetini daha çok ortaya çıkarabilirsiniz. Yumurtaları ve yoğurdu mutlaka oda sıcaklığında kullanmaya özen gösterin. Yoğurdun sulu yerini kullanın.

Hazırlanışı:

Yumurtalar ve şekeri bir kabın içerisinde bir çırpma teli ya da çırpıcı yardımıyla güzelce çırpın. Ardından üzerine eritilmiş tereyağı, sıvı yağ ve yoğurdu ilave ederek çırpma işlemine devam edin. Portakal suyunu ve sodayı da ilave ederek biraz daha karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu harca azar azar ilave ederek güzelce çırpın. Vanilya ve portakal kabuğu rendesini ayrı bir kabın içerisinde güzelce ovun ve kek harcının içerisine aktarın. Yağlanmış kelepçeli kek kalıbına hazırladığınız kek harcını aktarın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Çıkarıp oda sıcaklığında soğuttuktan sonra afiyetle tüketin.

 

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