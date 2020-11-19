Suna Yıldızoğlu kimdir babasının cenaze törenine internet üzerinden katılacak!

Türk sinemasının usta isimlerinden Suna Yıldızoğlu'nun babası Patrick William Eady, 3 gün önce yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu, "Babam... Bugün çok keyifliymiş... Sonra biraz evvel uykusunda bizden ayrıldı" dedi.

"Covid nedeniyle babamın cenazesi internetten yayınlanacak"

Yıldızoğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Covid'den dolayı babamın cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. 7 kardeşten sadece 1 tanesi katılabiliyor. Öbürleri (ben dahil) İngiltere'deki karantinadan dolayı böyle katılacağız. Buna da şükür diyoruz" ifadelerini kullandı.

Suna Yıldızoğlu kimdir?

Suna Yıldızoğlu, 26 Subat 1955 tarihinde İngiltere Bournemouth’da İngiliz bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Yıldızoğlu, ünlü oyuncu Yasemin Allen'in annesidir. Gerçek adı, Sonja Eady olan sanatçının anne ve babası Suna Yıldızoğlu 8 yaşında iken ayrıldılar. İlk okuldayken tiyatro ve dansa başladı. 11 yaşında alanını tamamen tiyatro olarak belirledi.

1974’te Türkiye’ye yerleşen Suna Yıldızoğlu sanatçı Kayhan Yıldızoğlu ile evlendi, türk vatandaşı oldu ve adını da Suna Yıldızoğlu olarak değiştirdi. Boşandıktan sonra 1978 ile 1986 yılları arasında, şarkıcı Çetin Alp ile 8 yıl yaşamıştır.

Suna Yıldızoğlu’nu Türk seyircisi, Cüneyt Arkın ile birlikte oynadığı “Yıkılmayan Adam”, Zeki Alasya – Metin Akpınar ile birlikte oynadığı “Petrol Kralları”, Kemal Sunal ile oynadığı “Gol Kralı” ve Metin Belgin ile oynadığı “Sokaktaki Adam” adlı filmlerden tanıyor.

1996 yılında “Sokaktaki Adam” filmindeki rolü ile 18. Siyad Türk Sineması Ödülleride En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

1978 ile 2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde, reklamlarda oyunculuk ile foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır.Kaynak Yeniçağ: Suna Yıldızoğlu kimdir?, Suna Yıldızoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?